El motivo por el que TVE no emitió el concierto completo de Nacho Cano y no enseñó la bandera de España Desde la cadena pública han asegurado que recibieron tarde el anuncio de la actuación del exintegrante de Mecano y no tuvieron posibilidad de emitir la señal

Anne Igartiburu volvió a vestir de rojo para las Campanadas y sostuvo la mano de Ana Obregón en los momentos más difíciles durante el regreso de la bióloga a televisión. La emoción y la esperanza que transmitieron juntas, en una noche histórica en la que por primera vez eran dos mujeres las que despedían el año, se pudieron ver en TVE, pero no el anunciado concierto de Nacho Cano , privado de las uvas para tocar desde la Puerta del Sol y despedir un 2020 trágico.

La decisión de TVE no gustó a los espectadores, que no dudaron en criticar la ausencia del exintegrante de Mecano . Desde la cadena pública, sin embargo, aseguran que sí se pudieron escuchar de fondo las canciones de «Un año más» durante un minuto, mientras Igartiburu y Obregón daban sus discursos, además de distintos planos durante los cuatro minutos que duró la actuación, tal y como ha explicado TVE a ABC. Justifican, sin embargo, la decisión de no emitir al completo el concierto de Nacho Cano en que no contrajeron ningún compromiso al respecto, dedicados como estaban al completo con las Campanadas. A pesar de que las presentadoras alabaron al cantante en La 1, ya que «la actuación de Nacho Cano fue estupenda», la única cadena que emitió de forma íntegra su actuación fue Telemadrid.

Por tanto, nunca fue objetivo de TVE el emitir la actuación del concierto de Nacho Cano, sino centrarse en las dos presentadoras de las Campanadas. De ahí que contaran con el reclamo de Ana Obregón , que quiso salir de casa para acompañar a los españoles en un año triste para todos, por el coronavirus, pero también por la muerte de su hijo Álex Lequio .

La bandera de España, «tapada»

No fue la única polémica que empañó las uvas de La 1. Un frondoso adorno floral impidió que se viera la bandera de España que, por iniciativa de Isabel Díaz-Ayuso, se proyectó en la Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid. A pesar de las críticas a la cadena pública por intentar ocultar con este adorno el símbolo nacional, TVE asegura que no hubo intención alguna de hacerlo, ya que no es la primera vez que se utiliza este tipo de decoración en las Campanadas del Ente público. Y, en efecto, no lo es, aunque sí quizas era este el año en que aparecía un adorno más recargado.