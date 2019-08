El motivo por el que Chenoa dice adiós al programa

Actualizado 22/08/2019 a las 16:49

Tras dos años como colaboradora en «Zapeando», Chenoa ha anunciado que abandonará el programa en los próximos días para afrontar otros retos.

La cantante lo ha comunicado a través de sus cuentas de Instagram y Twitter, en los que ha acompañado una imagen y un texto explicando su decisión.

«Os anuncio que la semana que viene me despido de «Zapeando», un programa al que agradezco el aprendizaje y vuestro cariño estos años. Seguimos adelante con nuevos proyectos llenos de ilusión que pronto desvelaré... ya sabéis, que el ritmo no pare. No puedo negar que me gusta trabajar y curiosear así que ATENTOS».

Cabe recordar que Chenoa se incorporó a Atresmedia (que incluye a LaSexta y Antena 3) a finales de 2017. Lo hizo mediante un contrato de larga duración, de ahí su probable continuidad como jurado de «Tu cara me suena» y la posibilidad de embarcarse en otros proyectos del grupo, así como proseguir su carrera musical.

«Zapeando», a su vez, encara su nueva temporada con otro gran cambio: Dani Mateo sustituirá a Frank Blanco al frente del programa.