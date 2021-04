El motivo de la ausencia de Jorge Javier Vázquez en Telecinco El presentador catalán, uno de los rostros más visibles de la cadena, lleva desaparecido varias semanas

Jorge Javier Vázquez no está —y de momento no se le espera— en Telecinco. El presentador de Badalona y conductor de los principales programas de la cadena de Mediaset dirigió la primera emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', pero desapareció de escena dando el relevo a Carlota Corredera. Tampoco el catalán ha estado en las últimas emisiones de 'Sálvame', donde Corredera y Paz Padilla ponen paz diaria entre los colaboradores del programa emblema de Mediaset. ¿Dónde está Jorge Javier Vázquez? El periodista, del que no se había dado pista alguna tras su desparición, podría estar, tal y como reveló accidentalmente una colaboradora de 'Sálvame', bastante lejos de España.

Aunque la versión oficial de la ausencia de Jorge Javier Vázquez apuntaba a unas vacaciones previas a la emisión de 'Supervivientes 2021', la periodista Laura Fa apuntó hace días que, en realidad, el catalán podría haber puesto rumbo a Honduras para presentar el primer programa del realitie y, de paso, cumplir su deseo de tirarse del famoso helicóptero en el que los concursantes inician su aventura.

«La noticia bomba de Supervivientes es que Jorge Javier está en Honduras, que creo que se va a tirar del helicóptero y Lara se queda en las galas», afirmó la colaboradora. La revelación, sin embargo, podría ser solo una verdad a medias puesto que ya se ha confirmado que Lara Álvarez sí ha viajado a Honduras junto a los 16 concursantes de 'Supervivientes'. De confirmarse la presencia de Vázquez en la isla serían, por tanto, Carlos Sobera o Jordi González los encargados de tomar las riendas del programa de Telecinco. Habrá que esperar al jueves, día fijado para la emisión del primer programa, para confirmar si, en efecto, Jorge Javier Vázquez se baña en aguas hondureñas para dar el pistoletazo de salida a una edición que promete, o así lo anuncia Telecinco, emociones fuertes.