Morientes, tras su despido en Movistar: «No entiendo que un error me lleve a esta situación»

Actualizado 07/03/2019 a las 09:39

El exjugador del Real Madrid, Fernando Morientes, fue esta semana despedido repentinamente de Movistar, empresa en la que ejercía como colaborador desde hacía tres años. La compañía telefónica ha decidido prescindir del futbolista después de que este incumpliera la cláusula de exclusividad de su contrato al comentar la final de la Carabao Cup para la incipiente plataforma DAZN, que acaba de llegar a nuestro país.

Fernando Morientes ha querido explicar lo sucedido en el programa «Tiempo de Juego», de COPE, donde ha asegurado que «he cometido un error y acepto las consecuencias». El futbolista ha asegurado no saber que estaba incumpliendo las condiciones de su contrato al comentar el encuentro deportivo en Londres. «Me ofrecieron asistir y comentar el partido para internet, así que no lo vi mal. Nunca actué con mala fe, jamás supe qué era DAZN pues, si lo hubiera sabido, no habría hecho esa participación», ha comentado Morientes en los micrófonos de COPE.

El futbolista, que ha querido dar su versión de los hechos después de que la noticia de su fulminante despido trascendiera a los medios, ha reflexionado sobre lo ocurrido y ha afirmado que «las cosas se podrían haber solucionado de otra manera. Siempre pensé que la competencia real de Movistar eran las cadenas de televisión, como Mediaset o Antena 3». En cualquier caso, el deportista ha incidido en que, tras lo sucedido, se puso en contacto con los responsables de la cadena para pedir disculpas e intentar reconducir la situación. «Al día siguiente me llegó el burofax que dejaba sin efecto mi contrato». Fernando Morientes, que reconoce haber cometido un error al colaborar con DAZN para una de sus retransmisiones, ha asegurado no entender «cómo un error me lleva a esta situación». «Ellos han creído que tenían que despedirme de esta forma drástica, pero ha sido algo sin mala fe».