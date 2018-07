Mónica Marchante desmiente haber llamado «florero» a María Gómez

Actualizado 04/07/2018 a las 11:19

Después de denunciar el acoso sexual que sufren muchas periodistas que cubren el Mundial de Rusia, María Gómez volvió a ser el punto de mira al salir a la luz unas declaraciones poco acertadas que, si cabe, hacían olvidar el «Lo de guapa no hace falta».

«¡Yo quiero dormir con el enemigo! Los pibones que están en la selección de Marruecos... ¡Es alucinante!», comentó la locutora. «Subía en el ascensor y decía 'pero madre mía, ¿cómo son todos tan guapos? ¡Todos! Y majísimos, por cierto. Alguien tendrá que consolarles. Darles un zumito...», añadió la reportera María Gómez. No fue un comentario casual ya que el hashtag del programa fue #PibonesDelMundial.

Estas palabras de María Gómez no han sentado bien a algunos de sus compañeros de profesión, como a Belén Zurita, periodista deportivo de Movistar+ («Fiebre Maldini») y quien rápidamente contó con el apoyo de otros colegas como Ernest Rivera: «Apoyo 100% la petición de RESPETO para todas las compañeras que cubren el mundial. Pero seamos justos. Si esto lo hubiese dicho un periodista sobre un equipo femenino, nos habríamos echado todos encima. La igualdad empieza por nosotras».

Sin embargo, no todos la han criticado, como parece haberse difundido. Ayer se hizo viral un ataque que, supuestamente, Mónica Marchante, periodista deportiva en Movistar+, habría hecho contra María Gómez. «Pues a mí no me parece machista que me llamen guapa. Igual es porque no me llevaron nunca a un Mundial sin tener ni idea de fútbol, ni me pusieron de florero en la foto de equipo rodeada de machitos. Y mucho menos llevando 5 minutos de periodista deportiva. No soporto la hipocresía (...) ¿Te ponen de adorno y enarbolas la bandera del feminismo después de pasarte el Mundial entrevistando gente la calle porque no vales para otra cosa? Venga coño!! Clara Rodríguez lleva 3 Mundiales y 2 Eurocopas (que yo sepa) haciendo vídeos futboleros cojonudos, directos y lo que le echen. Nunca estuvo en la foto de equipo porque no es joven ni guapa, es una chica normal, que trabaja muy bien (...) Nunca se ha quejado de machismo (Rodríguez). No ha necesitado viralizarse ni llamar la atención. Ah, por cierto, si es machista que te llamen guapa... qué es ponerle la mano en el hombro al entrevistado? Igual el tío se sintió acosado... Más Claras Rodríguez, Verónicas Brunatis y menos farsantes», se difundió que había dicho Mónica Marchante.

Sin embargo, todo era mentira. La propia periodista ha tenido que salir al paso de unas declaraciones falsas. «Yo no he hecho ninguna declaración pública sobre María Gómez, aseguró Marchante a 'La Vanguardia'.