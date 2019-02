TV3 se mofa del juicio del «procés» en el último sketch de «Polònia»

Actualizado 24/02/2019 a las 15:34

Desde el pasado 12 de febrero, el Tribunal Supremo de Madrid está inmerso en un proceso judicial para dictar sentencia en torno a los líderes del proceso independentista catalán, popularmente conocido como juicio del «procés». La primera fase del juicio, de carácter oral y a cargo del magistrado Manuel Marchena, arrancó hace apenas unas semanas.

El proceso, coordinado en su instrucción por el juez Pablo Llarena entre octubre de 2017 y julio de 2018, juzgará a 18 personas, entre los que se encuentran casi todos los miembros del Gobierno de Cataluña que presidió Carles Puigdemont y que buscaban la independencia de Cataluña, como Josep Rull y Oriol Junqueras. Aparte de ellos, en la causa también se enjuicia a otros políticos como Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell.

Así las cosas, el juicio del «procés» viene marcando gran parte de la agenda de las últimas semanas y de él se ha hecho eco en tono de mofa un sketch de «Polònia», el programa satírico de TV3. En él, el espacio critica el desconocimiento de la Fiscalía y del juez Marchena, hasta el punto de que los acusados terminan ejerciendo como magistrados en el juicio.

En el sketch, se ve cómo la acusación tilda de «proetarra» a la Asamblea Nacional Catalana y cómo los enjuiciados, poco a poco, comienzan a hacerse con el poder de la sala de interrogatorios. «Con lo que tiene aquí, no puede acusarnos ni de pensar en rebelión. Siendo creativos, nos podría pillar por desobediencia», dice el «clon» de Rull, antes de que Jordi Sánchez pase a ser interrogado y se enfrente al juez Marchena por no saber pronunciar su apellido. «Es Sánchez, señoría. Este lo tiene que saber decir, que usted es juez pero no es idiota».

El mismo tono satírico se mantiene durante toda la pieza, en la que «Polònia» incluso se burla de Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, cuando este llama a declarar a «Don Diego Hernando de Acuña, capitán de los Tercios de Flandes». Discutiendo con Dolors Bassa, juzgada en el proceso, esta califica a Vox de «partido xenófobo y machista» y enfatiza que «es antidemocrático pedir el Artículo 155 porque un catalán te ha mirado mal». «Esto se está llenando de “indepes”. ¡Menudo pitorreo!», remarca Ortega Smith, antes de «ceder» su puesto en el juzgado a Bassa.

El vídeo también confiere una imagen de lo más errática del juez Marchena. «Este juicio tiene todas las garantías y la prueba es que yo me hago el simpático con los golpistas», dice, mientras comienza a bailar. Instantes después, Meritxell Borrás se levanta del banquillo de acusados y carga contra el magistrado. «Lo que mostraría garantías es que aceptara como mínimo las nuevas pruebas de la defensa que de la acusación de Vox y no tenernos doce horas en esta sala. O incluso, que el Rey no haga declaraciones por interferir en este juicio, y se meta la lengua por el...», espeta, antes de que Marchena frene sus palabras. «¡Silencio en la sala!».

Momentos después, es el magistrado quien le tiene que ceder su asiento a Borrás, que dicta sentencia en catalán y proclama como «inocentes» a los acusados. Marchena, atónito, no da crédito a lo que escucha. «Suerte que “la” Ana Rosa y “la” Griso pasan del juicio. Porque macho, estamos dando una imagen de puta pena», enfatiza ante los fiscales.

En el vídeo adjunto se puede ver el citado sketch. Está disponible a partir del minuto 3.10.