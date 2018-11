El misterio de una katana legendaria extraviada en una comisaria de Tokio

Actualizado 19/11/2018 a las 01:14

Hace ya unas semanas que se estrenó en DMAX «Expedición al pasado», un programa conducido por el presentador y arqueólogo estadounidense Josh Gates, que cuenta con una larga experiencia al frente de programas de historia y aventura. La curiosidad de Gates no conoce límites, y a lo largo de más de cincuenta capítulos recorre selvas, montañas, ríos, iglesias y castillos en busca de los mitos, leyendas y acontecimientos que han marcado la historia de la civilización. Gates no le hace ascos a nada, no distingue ficción de realidad y así los temas que aborda son de lo más diversos: ciudades desaparecidos, reyes legendarios, piratas, sultanes, vikingos, vampiros…

Uno de los episodios que ya se ha emitido en España trataba sobre la legendaria katana desaparecida de Honjo Masamune (1264-1343), el más grande fabricante de espadas de la historia de Japón. La leyenda le atribuye a la espada poderes mágicos: se dice que es imposible matar con ella a un inocente y que su dueño estará destinado a dominar Japón. Pero la katana de Honjo Masamune, todo un símbolo nacional del país nipón, está en paradero desconocido desde que terminó la Segunda Guerra Mundial.

Al resultar Japón derrotado en la misma, las fuerzas de ocupación estadounidenses obligaron a los ciudadanos a entregar todas sus armas en las comisarías. Ahí se pierde el rastro de la katana, y desde entonces numerosos investigadores han dedicado horas y horas a buscarla sin éxito hasta el momento. En un comienzo se pensó que la espada había salido de Japón, pero varios buscadores han presentado indicios razonables para pensar que nunca abandonó el país y que circula en el mercado negro o está oculta en algún lugar en los cientos de kilómetros de túneles secretos que se construyeron durante la guerra.

«Expedición al pasado» viaja a Tokio, la ciudad más poblada del mundo, para indagar en el paradero de la katana de Masamune. Nada más llegar, Josh Gates comprueba la inmensa variedad de souvenirs relacionados con la espada que se ofrecen en las tiendas y visita la comisaría en la que se perdió el rastro de la misma. Allí recogió la espada un sargento de los EE.UU. del Séptimo de caballería y que según se recuerda era llamado «Coldy Bimore». Las actas de esa unidad no muestran ningún hombre con ese nombre que sirviera en el regimiento, y es probable que el nombre fuera una mala transcripción del verdadero nombre.

Más tarde se reúne con los descendientes de uno de los propietarios de la espada, miembros de una de las familias más poderosas de Japón: «La espada en un símbolo muy importante en Japón», le explican al presentador en el impresionante mausoleo familiar. Al mismo tiempo que rastrea las huellas de la legendaria arma, Josh Gates les muestra a los espectadores la parte más moderna y caótica de la capital de Japón. El arqueólogo se deja fascinar en el metro de la ciudad y en su frenética vida nocturna de discotecas con ambiente futurista.

Para seguir con su investigación, «Expedición al pasado» va a conocer el taller en el que los Masamune siguen fabricando sus espadas, prosiguiendo así una tradición de siglos. «Hacer una buena espada requiere paciencia y sabiduría», explica uno de los espaderos, «una espada samurái no es solamente un arma, es una vida». Las espadas que salen del taller de esta familia son las más apreciadas en Japón, pero a ninguna se le atribuyen los mismos poderes místicos que a la katana perdida.

La última parada de la expedición fue Nagano, donde un joven investigador estadounidense explora los túneles que se construyeron durante la Segunda Guerra Mundial. La tarea es casi infinita, pues hay cientos y cientos de kilómetros que todavía no se han examinado tras siete décadas. Tras varias horas recorriendo un tramo de túneles con la ayuda de un detector de metales, lo único que encontraron fue una moneda de diez yenes. Parece que el hallazgo de la legendaria espada de Honjo Masamune todavía tendrá que esperar.