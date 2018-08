La millonaria herencia de Lina Morgan desvelada en «Aquí hay madroño»

Actualizado 20/08/2018 a las 23:54

«Aquí hay madroño», el programa veraniego de Telemadrid presentado por Carmen Alcayde y David Valdeperas. La versión 2.0 del ya mítico «Aquí hay tomate» es una espacio de crónica social producido por «La Fábrica de la Tele», los creadores de «Sálvame» y «Cazamariposas». A juzgar por los datos cosechados por el programa durante los últimos días, parece que el verano le está sentando de forma positiva. El martes de la pasada semana «Aquí hay madroño» anotó su máximo histórico de audiencia con un 10,2% de cuota de pantalla.

Arrancó el programa este lunes con la crónica taurina, hablando antes que nada del ansiado regreso a los ruedos de Jesulín de Ubrique. Tras siete años sin ponerse el traje de luces, el torero reapareció en Cuenca ante seis mil personas, entre las que no se contaban ni su mujer María José Campanario ni ningún otro miembro de su familia. Saúl Ortiz, uno de los reporteros del programa aseguró que «el caché de Jesulín ha sido de 35.000 euros. Respecto a su María José Campanario, ya sabía que no iba a ir a la plaza y prefería quedarse en el hotel, puesto que si va a la plaza la repercusión va a ser mayor», aseguró el periodista, «además, me consta que Andrea Janeiro estaba invitada a la corrida de su padre».

Acto seguido los presentadores pasaron a comentar el cotilleo taurino del día. Victoria Federica de Marichalar, hija de la Infanta Doña Elena, acudió junto a su madre a la plaza de toros de La Malagueta a presenciar una faena y Roca Rey, uno de los jovencísimos diestros que toreaban, le dedicó su última faena: «Brindo por un futuro juntos, eres la reina de mis ojos», fueron las supuestas palabras del torera. La información ya ha sido desmentida por el equipo del diestro, pero en «Aquí hay madroño» ven a Federica «emocionada, se nota que le brillan los ojos».

Entre otros cotilleos, como el supuesto triángulo amoroso entre Chabelita Pantoja, Omar y la actriz porno Apolonia Lapiedra, en «Aquí hay madroño» se habló de la herencia de Lina Morgan con motivo del tercer aniversario de su muerte. La célebre cómica amasó durante su vida una considerable fortuna dejando a sus descendientes una herencia que podría alcanzar los 40 millones de euros: trece abrigos de visón, un lote de joyas, un piso en el centro de Madrid y varios millones en metálico.