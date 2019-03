Miki y Alfred, de la Diada a Eurovisión pasando por criticar a Vox y meterse en charcos políticos

Actualizado 20/03/2019 a las 11:42

«Voy a ser muy claro con esto y no lo voy a repetir porque yo soy músico, no político: Nunca me he proclamado independentista, de hecho no me declaro independentista, mis ideas personales las guardo para mí», tuvo que explicar Alfred García, representante de España en Eurovisión 2018, después de que se saliera a la luz una foto de él en la Diada de 2014 en la que puso #WeWantIndependence #Independencia y #Votaresnormal. Un camino parecido al que ha recorrido Miki, nuestro representante en el certamen en 2019, del que también apareció una foto con la estelada al cuello: «¿De qué año es esa foto? ¿2015, no? Y estamos en 2019, voy a representar a España en Eurovisión...», se exculpó el cantante.

Pese a rectificar sus ideas secesionistas del pasado para poder tener una carrera en la música sin temor al boicot, los triunfitos no han dejado de meterse en charcos políticos buscando algún tipo de rédito. El último lo vimos ayer de la mano de Miki. El joven catalán dio una dura respuesta en Twitter al último fichaje de Vox, Fernando Paz, un historiador al que se le acusa de negar el Holocausto y criticar las «políticas de género». Al historiador, que será cabeza de lista por Albacete para las Generales del 28-A, le hicieron un «Maldita Hemeroteca» y le encontraron la siguiente declaración : «Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología».

Si fueras mi padre sí que te llevaría al psicologo. pic.twitter.com/Fs18UCJ17J — Miki (@mikiot2018) 18 de marzo de 2019

La respuesta de Miki no tardó en llegar, siendo muy aplaudida por la comunidad tuitera con más de 18.000 me gusta y 5.000 retuits. «Faltan muchas vendas por caer», le decía un usuario en referencia a su tema, «La venda», que defenderá en Eurovisión. «El mundo necesita más gente como tú», escribía otro usuario. El catalán, entregado a la música, no deja pasar una oportunidad de comentar los temas políticos o culturales más destacados y de actualidad, dejando claro siempre su punto de vista.

El Alfred más político

Alfred tampoco se ha cortado a la hora de mostrar sus simpatías políticas. Además de regalar a la que fuera su pareja en libro «España de mierda» en Sant Jordi, el cantante de «Que nos sigan las luces» alabó a Íñigo Errejón por Twitter. El que fuera número 2 de Podemos se deshizo en elogios hacia Alfred durante una charla con Jordi Évole: «El otro día @jordievole me preguntaba sobre la importancia de OT: @Alfred_ot2017, @Amaia_ot2017 y sus compañeros son referentes de un sentido común de época y de una generación que quiere cooperación, diversidad, solidaridad e igualdad. Son reflejo del país que viene», a lo que Alfred respondió: «Muchas gracias @ierrejon. Para mi y para muchxs otrxs jóvenes sería un honor hablar con @jordievole y contigo sobre todos estos temas. Muchxs artistas en este país han sido silenciadxs y juzgadxs por sus creaciones, gran parte durante la dictadura. La historia se repite.Al igual que con las refugiadas y refugiados sirios, la historia también se repite. Pues... ¿Cuantos españoles fueron refugiados durante la Guerra Civil? ¿Hablamos sobre otros países europeos y sus guerras?».