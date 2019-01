El «Mesías del taxi» ataca a Ana Rosa: «Yo no estoy en ninguna trama»

Actualizado 30/01/2019 a las 09:28

La de ayer fue otra jornada tensa para el sector del taxi. En las televisiones, que cubren con especial ahínco las protestas de los conductores y su pulso al Ejecutivo, destaca estos días la figura de Tito Álvarez, representante de los taxistas de Barcelona que, en la última semana, ha mantenido varios encontronazos con las periodistas Susanna Griso y Ana Rosa Quintana. Precisamente esta última no dudó ayer en destapar al denominado «Mesías del taxi» de quien aseguró que «conduce sin licencia desde 2014».

La afirmación de Ana Rosa Quintana se produjo a cuenta de unas polémicas declaraciones pronunciadas por Tito Álvarez en las que el portavoz arremetía contra Fernando Grande-Marlaska por las actuaciones policiales durante la jornada de paros del gremio: «Cómo es posible que un ministro de izquierdas, que es gay, mande a la Policía a reprimir al pueblo. Mandan a unos trabajadores a reprimir a otros trabajadores, esto es increíble, la gente está alucinando con los socialistas, yo no me lo explico, de verdad», dijo Álvarez en una grabación dirigida a la prensa. Al respecto, Ana Rosa Quintana no dudó en asegurar desde su programa en Telecinco que Álvarez es un «profesional» de los medios de comunicación y que, además, ejerce su trabajo sin la licencia oportuna. «Lleva desde 2014 condunciendo un taxi sin licencia, en 2017 se quedó sin puntos, ha tenido 14 juicios y es uno de los habituales de los Boixos Nois (grupo ultra del Fútbol Club Barcelona)», afirmó la periodista.

En la tarde de ayer el programa que presenta en Cuatro Risto Mejide, «Todo es mentira», contactó con el taxista para conocer su opinión sobre estas declaraciones. El representante de Elite Taxi afirmó que «no soy dueño de licencia, soy conductor y la licencia no la he plagiado», dijo Álvarez en clara alusión a Quintana. Del mismo modo, el trabajador aseugró ante Risto Mejide que aunque es cierto que perdió todos sus puntos en 2017 «no estoy en ninguna trama», frase con la que quiso hacer referencia a la detención este verano de Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana por un presunto delito de corrupción.

Álvarez también quiso aclarar en «Todo es mentira» que ha sido absuelto de todos sus juicios, algo que también destacó Ana Rosa Quintana durante la mañana. «Fueron juicios por defender mi trabajo», aseguró el conductor.