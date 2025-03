Merche se va de la lengua y aclara lo que se escucha en 'Tu cara me suena': «No me mola nada» La cantante imitará a Ana Mena en la próxima gala del concurso de Antena 3

A Merche le tocará imitar a Ana Mena en la próxima entrega de 'Tu cara me suena' (Antena 3), la quinta, que se emitirá el viernes 28 de abril por la noche. El concurso, en su décima edición , está registrando unos estupendos datos de audiencia en directo desde su estreno (supera los 2 millones de espectadores), y también está disponible en Atresplayer Premium con antelación. Algunos ya han aprovechado para ver la quinta gala de 'Tu cara me suena 10' , en la que Merche (48) tendrá que meterse en la piel de Ana Mena (26). A la cantante le acompañará sobre el escenario Abraham Mateo , el de carne y hueso, para cantar 'Quiero decirte'.

Y en redes sociales ya están aplaudiendo la actuación de Merche como Ana Mena en 'Tu cara me suena' . Sin embargo, hay quien ha empañado su interpretación, acusando a la cantante de 'playback' en el concurso de imitación de Antena 3. «No lo es en absoluto, pero no se me escucha. El señor que hizo la mezcla no tuvo un buen día y lo lamento», ha matizado ella en Twitter. «Nadie hace playback, lo que pasa es que los coros están tremendamente fuertes y alucino, la verdad, no me mola nada»

Ya os enseñaré los ensayos con el sonido de plató que no tiene nada que ver — Merche (@MercheOficial) April 22, 2023

Merche , para disipar toda duda, promete enseñar los ensayos con el sonido de plató «que no tiene nada que ver». Otro usuario de Twitter pregunta si la cadena arreglará dicho error durante la emisión en Antena 3. La cantante cree que no y es que dicha entrega se grabó hace meses , a finales del año 2022. «No, los concursantes no grabamos coros. Siempre son los coros originales, solo que en esta ocasión están tan fuertes que no dejan que se escuche mi voz», añade en Twitter.