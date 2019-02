Mercedes Milá vuelve a televisión el 28 de febrero: presentará un programa junto a su perro

Actualizado 06/02/2019 a las 13:14

«Scott y Milá» el esperado regreso de Mercedes Milá, ya tiene fecha de estreno: el próximo jueves 28 de febrero. A partir de las 22:00h en #0 de Movistar+, los espectadores serán testigos del regreso televisivo de la periodista en una primera entrega que, precisamente, se titula así: «Renacer»

Después de muchos años de vida y cámaras, Mercedes vuelve a la pequeña pantalla como si fuera la primera vez: siendo ella misma, dispuesta a sorprender y sorprenderse pero, sobre todo, con el objetivo de escuchar, empatizar y ayudar.

En «Scott y Milá», producido por Movistar+ en colaboración con Zanskar Producciones, Mercedes Milá abordará temas muy diversos con su característica y personalísima perspectiva, con la curiosidad y la irreverencia de la que siempre ha hecho gala pero también desde la emoción y el humor. La presencia de Scott, su querida mascota y alegre compañero de expedición, provocará divertidos momentos que conquistarán la sonrisa y el corazón de muchos, como le pasó a la propia Mercedes. «En este programa voy a hacer cosas que a mí me importan y que no he hecho nunca antes», ha asegurado Mercedes Milá en lo que ya es toda una declaración de intenciones.