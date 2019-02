Mercedes Milá intenta dejar en evidencia a David Broncano: «¡Eres un inculto!»

Actualizado 28/02/2019 a las 11:49

«La Resistencia», que conduce en #0 David Broncano recibió esta semana a Mercedes Milá, quien acudió al «late night» de la cadena de pago para promocionar «Scott y Milá», su nuevo programa en Movistar+. Como la gran mayoría de charlas que el presentador y humoristas suele mantener con sus invitados, la conversación con Mercedes Milá dejó varios momentos del todo reseñables y dignos de mención. La veterana periodista llegó al plató de Broncano junto a su perro Scott, también protagonista de su nuevo espacio en #0.

Tras comentar el parecido razonable de Mercedes Milá con el futbolista croata Luka Modric, la periodista pasó a comentar junto a Broncano su vida familiar y carrera profesional. Entre otros extraños logros, el cómico destacó su récord Guiness por ser la presentadora que más trajes regionales ha llevado en televisión. Entre otros, Broncano recuperó una imagen de Milá ataviada con el traje regional canario. «Esto es un traje de maga», afirmó el conductor del espacio. «¡Tú eres un inculto, es el traje canario!», respondió la presentadora de forma contundente. Lo que no sabía Mercedes Milá es que a lo que se refería Broncano, en realidad, es al hecho de que «traje de maga» es el nombre que recibe el atuendo regional canario. «Me has llamado inculto gratuitamente», reprochó Broncano a Milá. La periodista, entonces, no dudó en arrodillarse ante el humorista. «Hay que saber pedir perdón».

Tras explicar que durante su juventud se matriculó en la carrera de Filosofía y Letras que «dejó por aburrimiento», Mercedes Milá mostró a Broncano una chapa que llevaba en su chaqueta. «Tú ni sabes quién es este», espetó la periodista. «No quiero quedar de flipado dos veces», dijo Broncano tras dejar en evidencia a Milá por segunda vez contestando a su pregunta. «¡Te lo han dicho!», respondió la presentadora a Broncano, quien demostró no llevar pinganillo.