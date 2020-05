Saray, tras su polémica salida de «MasterChef»: «Lo volvería a hacer» La joven presentó un ave sin desplumar como plato

El «plato» que mereció la expulsión de Saray «MasterChef», una perdiz sin desplumar ni cocinar con espárragos, se convirtió en la receta más desastrosa de la historia del programa, incluso desbancando al León come gamba. Aunque los jueces lo consideraron «una falta de respeto», la exconcursante, en una entrevista digital con RTVE, reconoce que se lo presentaría de nuevo a Jordi Cruz, Pepe Rodríguez Rey y Samantha Vallejo-Nágera. «Si te digo la verdad, sí. Lo volvería hacer. No tenía ninguna posibilidad de salvarme», admite.

«Yo dije: pues ya está. ¿Que me quieren joder aquí a tope concursantes, jurado y todos? Ahora se va a cagar la perra. ¿Que me queréis ver aquí quitando plumas como una perra? No, no, no. Yo no me voy a poner aquí a arrancar plumas para darte a ti la satisfacción. ¿Qué queréis? ¿Que haga el pajarraco puteada ante todos? Pues toma. Pajarraco vivo pa' ti. Y eso es lo que hice porque estaba enfadada. Muy enfadada», subraya. «Yo ya la prueba la empecé mal. Por el encontronazo con Teresa yo ya tenía un pellizco en el pecho. Y luego ya el 'Elfo maléfico', Andy, me dio la 'estocá' dándome 20 minutos de tiempo...¿perdona? Será malo y bicho...», subraya la joven educadora social, que dice pese a todo que «no va con ganas de pelear nunca».

Aunque ha pasado tiempo desde la grabación del programa, Saray aún cree que los jueces de «MasterChef» son demasiado fríos: «Están esperando a que hagas algo malo para pegarte tres palos en la espalda y terminarte de hundir. Y a mí eso la verdad es que no me gusta. A mí me gusta que si me tienen que decir las cosas, me las digan con una sonrisa en la cara y que me lo digan con un poco de cariño», admite, aunque reconoce que sabe que Jordi Cruz, «aunque es muy perrillo y muy malo», le tiene «cariño».

El equipo

Saray tampoco habla muy bien de algunos de sus compañeros. Teresa, Jose Mari y Andy tampoco salen muy bine parados en su llista de afinidades. Sí le caen bien Fidel, Adrienne y sobre todo Alberto y Ana. «Lo que pasa es que la mayoría de la gente no se quiere pringar y no quiere contar la verdad...Todo ha estado muy bien, todo muy positivo, todo es happy... ¡Que no! Hay que contar la verdad, la realidad. Y no todo ha sido tan bonito ni tan happy ni tan...¡ayyyy! Ni tan Flower power. ¡No!», reconoce. Con todo, tienen un grupo de Whatsapp donde se escriben a diario para «contarse chismes» y pasarse recetas.

«Voy a ir a la repesca y como me cojan le va a dar un dolorcillo a más de uno. Me encantaría entrar en la repesca sólo por ver sus caras. Sería muy fuerte. Yo creo que se morirían todos», bromea. Si pudiera volver al concurso y ganar el premio, Saray subraya que le gustaría invertirlo en «ser mamá».

Gracias a «MasterChef», además, ha descubierto que quiere seguir trabajando en televisión. «Me he dado cuenta que me encanta el mundo de la comunicación y la televisión. Veo una cámara y me vuelvo loca. Me encantaría hacer un reality o un programa de televisión», mantiene.