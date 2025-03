Multa de 100.000 euros, la cláusula que evita que sepamos quién gana «Masterchef»

Salvo contadas excepciones, es realmente extraño que el espectador de «MasterChef» conozca el ganador del talent show culinario antes de que Televisión Española emita su final. La resolución del reality es uno de los secretos mejor guardados de la cadena pública, y no es para menos, ya que la pugna final es uno de los momentos más tensos y reseñables del programa ( con perdón del pájaro chamuscado de Saray ).

Se intuía, visto el enorme recelo de «MasterChef» porque salgan a la luz sus secretos, que los concursantes firmaban por contrato el compromiso de no revelar el nombre del ganador, puesto que el programa se graba meses antes de su emisión en La 1. Lo que no se sabía era, sin embargo, la cantidad que estos tendrían que abonar a la productora del reality en caso de desvelar el mayor de sus secretos: 100.000 euros.

El encargado de revelar esta información ha sido el mallorquín José María quien, en el diario «Última Hora», ha afirmado que no está dispuesto a decir a nadie quién ha ganado el concurso culinario para no tener así que desembolsar tal cantidad. «Muy sencillo, una cláusula de 100.000 euros es el mejor de los motivos. No me la voy a jugar. Es difícil saber quién ha ganado y no poder decirlo. No lo sabe ni mi pareja», aseguró el cocinero a la publicación.

«¿El ganador era su favorito?», intenta sonsacar el periodista de «Última Hora» a José María. «No voy a decir nada al respecto . No te voy a negar que esoy muy contento con mi participación en ‘Masterchef’, pero no te voy a decir cómo he quedado».

