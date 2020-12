MasterChef Junior «MasterChef Junior», la ciencia-ficción más educativa Aunque la enorme sofisticación de los cocinados aporte al programa un punto de irrealidad, el «talent culinario» lo compensa con su faceta didáctica, muy agudizada en el episodio de ayer

R. Novo Actualizado: 30/12/2020 01:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La edición junior de «Masterchef» es la menos sabrosa de todas. Si ya las otras tienen un punto cada vez más agudizado de irrealidad por la enorme sofisticación de los cocinados, en la de críos esa sensación es todavía mayor. Estos niños te dejan «frozen» con lo bien que se manejan en los fogones. Pero ver a un crío manejarse como Arzak da hasta un poco de repelús, porque es verlo actuar como si fuese un adulto.

Hecha esta introducción, hay que decir que la gala con la que se cerró este aciago 2020 fue de lo más educativa. Hubo, entre otras, lecciones de compañerismo, humildad, alimentación y de saber perder. Y eso hay que valorarlo, aunque haya momentos en que el programa, por el alto nivel que se ve en los fogones, llegue a rozar la ciencia-ficción.

Para empezar, un postre

La primera prueba consistió en elaborar un postre. «¡Un brazo de gitano!», exclamó una voz femenina, infantil, en cuanto vio el modelo a replicar. Rápidamente se aclaró que se trataba de un «tronco relleno de mousse de turrón», que es su nombre políticamente correcto.

Los aspirantes trabajaron en parejas, intercambiándose el puesto de cocinero en función del dictado de los jueces. Javier, el concursante más joven y a la par más polémico de esta edición, y Antony, que son enemigos íntimos (si es que se puede ser tal cosa a esta tierna edad), resultaron emparejados por indecisión (decidió que las parejas se formasen por proximidad física, o sea, según como estaban colocados) del estilista Josie, invitado en esta primera prueba.

Antony se quejó, pues Javier no es para él plato de buen gusto como compañero así que menos como pareja de baile. Jordi, que es muy vivo, dio una alternativa, que era la puerta de salida: «Hay otra opción. Irte a casa». Se quedó y, por tanto, tuvo que cocinar con Javier. Podía ser un buen momento para que ambos diesen una lección de compañerismo, para lanzar un mensaje de esperanza en la reconciliación en estas fechas entrañables, pero no. «Como mejor se trabaja es con gente que te cae mal. ¿Pero cómo crees que salen las revistas de moda?», animó Josie a su manera.

Pero, como apuntó Pepe Rodríguez, estos dos son como «el agua y el aceite». «¿Se puede solicitar cambio de compañero?», preguntó desesperado Javier en el medio del cocinado, que salió más que bien, como veremos después. Se pelearon hasta para decidir quién llevaría el plato ante los jueces. Quien lo llevaría en la mano, pues comparecer en la mesa de los chefs era algo a lo que estaban obligados los dos, pues eran algo que habían olvidado: pareja. «Nuestro primer y último plato juntos» titularon lo suyo.

Antony y Javier - TVE

Los jueces y el invitado dieron la vuelta a la tortilla: «He visto a personas que se llevaban muy mal, y que acabaron siendo los mejores amigos», apuntó Jordi. «Tenéis que ser amigos», animó Josie. «Yo quiere ser su amigo, pero él no quiere, no me da la oportunidad», lamentaba Antony.

El resultado fue bueno. «Está jugoso, sabroso y bien presentado. Lo único que falla aquí es la pareja de cocineros», analizó Samantha. «Somos amigos más o menos», acabó diciendo el mayor de la pareja.

El suyo fue elegido el mejor plato. La reacción de Javier, el vallisoletano de 8 años, fue abrazarse a la niña que estaba detrás. «¿Por qué me abrazas a mí?», preguntó la cría. Ciertamente, fue como celebrar un gol del Madrid aferrado a un tipo con bufanda del Atleti.

Fue una lección de «MasterChef Junior». Una de las que hubo en la noche.

La primera fue de humildad. Porque que un tipo que ya tiene un prestigio, como el chef Pepe Rodríguez, comparezca con el disfraz más desfavorecedor de la historia de la tele, lo es. Vean, vean, la foto de aquí abajo.

Pepe Rodríguez, disfrazado de pingüino - TVE

Y ya de entrada hubo otra lección (cómo tratar a las mujeres... y a los hombres), proporcionada por Aurora en esta primera prueba.

Nico: A las mujeres hay que darle la razón en todo.

Aurora: Que sí, que si llevo la razón pues me la das, pero porque sea una mujer no.

Nico: "A las mujeres hay que darle la razón en todo"

Aurora: "Que sí, que si llevo la razón pues me la das, pero porque sea una mujer no"#MCJuniorpic.twitter.com/sbKGcJuwJV — MasterChef (@MasterChef_es) December 29, 2020

Lección de humildad en Valencia

«Es que me estoy volviendo loco», clamaba Antony, el malagueño de 10 años, en la prueba de exteriores. Normal. Lo convirtieron en capitán de los dos equipos. Ya le había resultado difícil entenderse con un niño, así que con dos escuadras la cosa no prometía demasiado éxito.

Pasó lo que pasa en las pruebas de «MasterChef» siempre que un tipo (o tipa) se pone a dirigir dos escuadras. Que le gastan el nombre, lo torean y al final acaban entrando los chefs en liza para poner remedio al desaguisado.

El capitán tuvo –estaba cantado– una pelea con Javier. «El capitán no se entera de una mierda», lamentó el pequeño, pero matón, de la edición. El lenguaje empleado por estos chavales merecía ser corregido, pues también escuchamos otro diálogo feo durante el cocinado en las instalaciones del Valencia Basket, que acogieron esta prueba de exteriores. Esta es una lección que se pueden anotar para otro episodio: desterrar el lenguaje malsonante de los críos.

Pero quedémonos con lo bueno, que es –o acaba de ser– Navidad. Y es que esa estresante capitanía de Antony escondía también una lección. «La próxima vez, Antony, no critiquemos tanto a los capitanes. Mandar es muy complicado», le dijo Jordi Cruz al chaval antes de que los chefs asumiesen los mandos de los dos equipos, que acabaron presentando unos platos valorados por los comensales –entre ellos jugadores de baloncesto– con muy buena nota.

Tomó nota Antony de la leccion de humildad y también aprendió algo Javier, que se dedicó más a jugar que a cocinar durante la prueba, por lo que fue reprendido. «Hacías cosas para fastidiar», reprochó Pepe. «Perdón a todos. No he tenido una actitud buena», concedió el crío. Aunque formó parte del equipo ganador, el rojo, no recibió los seis puntos correspondientes, sino tres, como los componentes de la escuadra derrotada, y como el propio Antony, que asumió el castigo por su pésima capitanía.

En vdd es un cielo este niño 🥺🥺❤️ https://t.co/ltPlVwGWpD — 𝐄𝐥𝐞𝐞🦎 (@eleenaoliiver_) December 29, 2020

Final con sabor a pescado

En la prueba definitiva se midieron ocho críos, que tuvieron que lidiar con pescados varios: Asier, Javier, Inés, Celia, Luna, las gemelas Gina y Nina, y Antony, al que Henar –que decidió quién cocinaría qué– le otorgó el plato más complicado de ejecutar, un cazón.

Se trataba de dar una lección de alimentación: niños, el pescado es bueno para vuestra salud.

Javier preparó un guiso de rape que recibió un aprobado alto cuyos pasos de elaboración no quiso revelar. «Un chef tiene sus secretos», replicó muy vivo. Antony bordó el cazón. Celia apostó por un arroz muy rico con un salmonete perdido. Gina y Nina hicieron un plato «sin nervio». Luna bautizó su plato como «El rey del mar» y lo emplató a la altura de ese nombre. Inés perdió los nervios durante el cocinado pero acabó salvando la merluza. Por último, Asier hizo un rodaballo mejor presentado que cocinado.

Giga y Nina (Barcelona, 11 años), Luna (Madrid, 12 años) e Inés (Madrid, 9 años) fueron las eliminadas de la jornada. Primero rompieron a llorar pero después supieron ver el lado bueno. «Hay que estar contentos. Haber superado un casting de 11.000 niños», valoró Luna. «Me ha dado mucha alegría y seguridad», reflexionó Inés. Fue la última lección de una noche repleta de ellas: fue la lección «hay que saber perder».