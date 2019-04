Actualizado 24/04/2019 a las 00:07

Tras el parón del pasado martes por Semana Santa, «MasterChef» regresó a la parrilla de La 1 de RTVE con un programa que buscaba al cuarto expulsado de su séptima edición. Una velada que dio para mucho y en la que los doce aspirantes que quedan trataron de ponérselo difícil al jurado, compuesto por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

En la primera prueba, celebrada como siempre en las cocinas del programa, los concursantes tuvieron que preparar, paso a paso, un guiso de pichón. Para ello, contaron con los consejos del chef Jesús Sánchez, portador de dos Estrellas Michelin, aunque no parecieron servir de mucho a los participantes. Apenas Laly y Valentín estuvieron a la altura, pues el resto de elaboraciones fueron duramente criticadas por el jurado.

Algo que sucedió, por ejemplo, con el plato de Teresa. «No lo has hecho bien por desinterés», espetó Pepe. «Es que me identifico con el animal», se defendió la fotógrafa. «Pues cuando uno tiene empatía con el bicho tiene que cocinarle bien», contestó el cocinero, apoyado por Jordi y Samantha. Algo parecido a lo que ocurrió con Osiris, uno de los favoritos del programa pero que parece estar desinflándose en las últimas semanas. «Aparte de tu plato, me preocupa tu actitud», afirmó Pepe. Más rotundo fue Jordi. «Eres un hombre de muchas contradicciones. Es curioso que alguien tan grande pase tan desapercibido, yque alguien tan orgulloso haga un plato con tantos defectos. Esto no es un pichón, es un chicle. Cambia la marcha, porque algo no está funcionando». «Hay que reaccionar, que sea la última mala tarde», agregó por su parte Jesús Sánchez, el cocinero invitado. «He metido la pata desde el momento uno», reconoció Osiris.

Poco después, sucedió algo de lo más sorprendente cuando al jurado le tocó evaluar a Marcos. El cerrajero forense de la edición tuvo problemas con el plato desde el inicio, y no dejaba de fijarse en las elaboraciones de sus compañeros para tratar de llevar a cabo la suya. «Voy a hacer algo que no había hecho nunca. Pero no voy a valorarte, porque creo que va a ser contraproducente. No te voy a decir nada que te sume», espetó secamente Jordi, ante la incredulidad del concursante. «Hay que asumirlo rápido, recuperarse y "pa'alante"», añadió Sánchez. «Has ido a rebufo de tus compañeros y te has copiado de ellos en todo momento.. Si vas a copiar hazlo de gente que sepa», añadió Pepe Rodríguez. «Me he pasado de listo», reconoció tras las evaluaciones el aspirante valenciano.

No fue mucho mejor el veredicto de Carlos, máximo aliado de Marcos en el concurso. Ambos, de hecho, han sido bautizados como «los cuñaos» del formato. «Me ha quedado un poco crudo...», dijo el sevillano al presentar su plato, en un comentario que desató las risas de Pepe. «¿Es ese el único defecto que le notas?». El cocinero abrió la veda. «Me da mucha pereza darte el veredicto. Sé que eres un tío con ganas y orgullo, pero no las veo en tu trabajo», aseveró Jordi en «MasterChef». Los chefs también fueron muy duros con Aleix. «Tienes materia prima, pero con eso no vas a ningún lado».

Con el nivel de las elaboraciones más que cuestionado, solo Valentín y Laly se ganaron los elogios de los jueces. Especialmente la segunda, ganadora de la prueba. «Por fin nos has demostrado tu mano con la cocina», afirmó Jordi. La argentina, en la cuerda floja durante las primeras semanas, no podía estar más feliz. «Llevaba una rachita de mucho palo, pero hoy ha quedado plasmado que sé cocinar y voy a seguir haciéndolo», remarcó. Ella y Valentín, como no podía ser de otro modo, lideraron a sus respectivos equipos en la prueba de exteriores.