«Es Gran Hermano con cacerolas»: Jesús Castro lanza la peor acusación contra el concurso de TVE

El actor Jesús Castro (30), concursante de la quina edición con famosos de 'Masterchef' (2020), ya expresó la poca, o nula, sintonía con el concurso de cocina de Televisión Española . No ha sido el único. El intérprete gaditano, que se hizo famoso hace casi una década gracias a la película 'El niño', permaneció pocas semanas en ' Masterchef' (fue el tercer expulsado de una edición que ganó la actriz Raquel Meroño ); sin embargo, el mal recuerdo que tiene de su participación parece continuar.

«Mi experiencia fue nula. No me adapté al tipo de programa y a las teclas que tocaban para ellos tener contenido», contó hace dos años a través de Instagram. Lo cierto es que Jesús Castr o , al que este año se le ha visto caracterizado como Paquirri en la serie 'Cristo y Rey' , protagonizó varios rifirrafes con el jurado de 'Masterchef', especialmente Jordi Cruz (44), que afeó a Jesús Castro su mal cocinado y su peor actitud.

Y ahora, casi 3 años después de la grabación de 'Masterchef celebrity 5' (una que podría haber contado con Guillermo Bárcenas ), Jesús Castr o ha vuelto a hablar, preguntado por la revista '¡Hola!', sobre su mala experiencia en el longevo concurso de cocina.

«Lo que me pasó en 'Masterchef' es que yo creía que era un talent de cocina, pero es como un Gran Hermano con cacerolas. Buscan conflictos internos, y, al final, lo que menos hacen es cocinar», sostiene el actor, nominado al Goya como actor revelación por 'El niño'.

El actor respeta a todos aquellos que afirman que 'Masterchef' ha sido «la mejor experiencia» de su vida, pero él no se corta en dar su controvertida opinión sobre el concurso producido por Shine Iberia: «No es lo que plasman ellos. El formato no tiene absolutamente nada que ver, al espectador le llega otra cosa que no es lo que está rodando la gente. Yo no aprendí nada de cocina, sé algo de cocina, pero no gracias a 'Masterchef' , es que llevo viviendo solo 12 años».