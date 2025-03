La expulsada más feliz de la historia de 'Masterchef'

Al principio de la noche había nueve aspirantes al triunfo en 'MasterChef' . Al final solo quedaban siete. ¿Qué ocurrió? ¿Dos expulsados en una prueba, como ha ocurrido en alguna otra ocasión? No, porque este programa juega mucho con el factor sorpresa, y lo fue que en el reto inicial –y no solo en el final– se eliminase a un concursante.

Fue el trepidante arranque de una gala no apta para cardíacos, que incluyó un susto morrocotudo en los fogones del reto de exteriores y una sorpresa final.

Una eliminación para abrir boca

El principio fue un final. De entrada, los 'chefs' anunciaron que, en la primera prueba, habría un expulsado. Así, para abrir boca.

"En el primer reto de la noche uno de vosotros abandonará las cocinas", las palabras de @JordiCruzMas me han hecho temblar. OMG!! https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/8ikZVlJxJj — MasterChef (@MasterChef_es) June 15, 2021

Para relajar el ambiente tras el anuncio bomba, se jugó un 'trivial' de 'MasterChef' , en el que los aspirantes contaron con la ayuda de Boris Izaguirre . Toni (Palma de Mallorca, 34) mostró un nivel de conocimiento 'freak' que no fue celebrado tal y como se merecía, que era con un gran aplauso generalizado. Por contra, José (Murcia, 34 años) no supo quién es el 'chef' alabado por Michelin que dice, cada diez palabras, «garrote» (es Martín Berasategui ), lo que tendría que haber sido castigado con la expulsión. Fran (Cuenca, 29) quiso ir a la pelea, y no gastó el pin de la inmunidad que posee y que le habría evitado el apuro. Acertó: el refinadísimo huevo que hizo triunfó por todo lo alto ante los chefs y el invitado.

La ensalada tibia con la que Amelicious (Barcelona, 23) rindió tributo a una receta de Jordi Cruz se quedó en un quiero y no puedo: «Hay calidad, pero también confusión», juzgó severamente Boris Izaguirre . Arnau (Barcelona, 32) hizo una verdura pretenciosa y horrorosa. Con unos ravioli exquisitos, María (Tomelloso, 27) dio un gran salto: «Es para que me hagas doce para mañana», elogió Samantha Vallejo-Nágera. Ofelia (Compostela, 29 años) se llevó el mejor elogio posible de Boris: «Divino», dijo sobre su de rape con crujiente alcachofa. Triunfó también la calçotada de Meri (Barcelona, 24), basada en una receta –otra más– de Jordi Cruz. José (Murcia, 34 años) hizo un mal plato. Una quesada al horno con un puré de fresas y arándanos fue la propuesta con la que se estrelló Jiaping (Shanghái, 35). 'Mosquetero' –así lo apodan­– Toni (Palma de Mallorca, 34) cocinó un risotto de chuparse los dedos.

Meri fue la mejor de la prueba, seguida por Toni , Ofelia y Fran . Jiaping , Arnau y José , los peores. La eliminada fue la china, que cayó así en la novena gala. «Es lo que quiero. Yo quiero una vida llena de sorpresas», dijo, sonriente, al segundo de ser apeada. «Me siento muy afortunada, estuve aquí hasta el capítulo nueve», continuó la que, sin duda, ha sido la expulsada más exultante de la historia del 'talent' culinario. «Ha sido una experiencia maravillosa», zanjó.

Eso es lo que quiero! La vida tiene que esta llena de sorpresa y vamos a afrontar todo !!!❤️❤️❤️ https://t.co/Dbfp80gylZ — Jiaping MasterChef 9 (@JiapingMChef9) June 15, 2021

No hubo demasiadas lágrimas entre sus compañeros por este improvisado adiós. Solo por parte de Meri : «¡Olé tú!», elogió la catalana la actitud positiva de la china, y no era para menos.

Una cena de cine

En la prueba de exteriores, los aspirantes tuvieron que elaborar un menú de cine para servir en la azotea de los Cines Callao , en Madrid.

Meri formó equipo con Amelicious , José y María . Toni lo hizo con Fran , Arnau y Ofelia . Cada escuadra cocinó siete canapés con el objetivo de transportar a los comensales a otras tantas capitales europeas.

Fue Meri la que eligió hacer el menú rojo: fish and chips (Edimburgo), croque-monsieur trufado (París), goulash húngaro con polenta (Budapest), ensalada griega (Atenas), mejillones con espuma de vino blanco y apio (Amberes), tarta sacher (Viena) y sticky tofee pudding (Londres).

El azul le correspondió al conjunto capitaneado por Dani : tuvieron que elaborar arroz negro (Croacia), sarmale (Transilvania), blinis con salmón y salsa holandesa (Moscú), alcachofas a la judía (Roma), steak tartar (Praga), pan, aceite y chocolate (Barcelona) y stroopwafel (Amsterdam).

Hubo un momento crítico. El suelo estaba mojado y Fran , que suele andar a las carreras, lo cruzó corriendo. Cayó, lo que provocó un efecto dominó, que acabó con Meri , María y el propio Fran quemados.

María se quemó un brazo, pero no la mano RTVE

Tuvieron que intervenir los ATS para hacer las curas a los tres. «Me arde el brazo», gritaba 'La Barbie de Tomelloso' , que fue la más damnificada y, de hecho, no pudo participar en el resto de la prueba.

Meri llora del dolor que le produjeron las quemaduras RTVE

Los dos menús estaban muy bien, pero el equipo azul estuvo un cuerpo por encima. Y, dentro de él, Ofelia fue elegida como la mejor de una prueba que demostró que 'MasterChef' está que arde a estas alturas.

Prueba final con sorpresa

Por tanto, quedaron en rampa de salida Meri , Amelicious , José y María . Es decir, tres aspirantes muy potentes –si bien una de ellas mermada, María, que compareció con un aparatoso vendaje– y el cardiólogo que se incorporó con el programa ya avanzado para alterar el pulso del concurso y, especialmente, el de su pretendienta Ofelia .

Aurora Ruiz , ganadora de la última edición júnior, y Carlos Hernández del Río , del restaurante salmantino ConSentido , fueron los invitados en esta prueba final.

Las verduras braseadas con shiitake de Amelicious resultaron una decepción. El coquelet con setas y verduras de María gustó mucho más. El pato a la naranja en versión moderna de José dejó muchísimo que desear en cuanto a presentación y, aunque de sabor estaba bien, fue criticado por sencillo. Meri lloró antes de presentar su plato, pero no por ella, sino por ver a Amelicious pasarlo mal: su propuesta, a base de foie gras, alcachofa y patata, recibió el aplauso generalizado. La suerte estaba echada. Todo indicaba que el eliminado iba a ser José , pero los chefs decidieron que fuese la barcelonesa. Quedó así disuelto 'El Trío Calavera', el que forman Amelicious con Ofelia y Meri .

Despedimos esta noche a @AmeliaMChef9, una aspirante maravillosa. Has hecho un recorrido espectacular y nos has dejado alucinando con muchos platos. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/aA1qYSLY97 — MasterChef (@MasterChef_es) June 15, 2021

La de catalana fue la novena expulsión definitiva tras las de Jesús (Burgos, 68), José María (Badajoz, 18), Álex (Barcelona, 28), Vero (Cádiz, 35 años), Alicia (Madrid, 43), Pepe (Madrid, 37), Dani (Burgos, 41) y Jiaping (Shanghái, 35).