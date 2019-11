Actualizado 14/11/2019 a las 01:19

Este miércoles la competición en «MasterChef Celebrity» estaba a flor de piel. No solo porque cada vez queda menos para el final del concurso, sino porque la semifinal llegará la próxima semana, algo que muchos de los que quedan en cocinas no se esperaban. Juan Avellaneda fue el expulsado de la semana, pero ya solo quedan cinco concursantes que la próxima semana se verán las caras el penúltimo programa. Además, durante la entrega muchos se sorprendieron al ver quiénes se enfrentaban al cocinado con delantal negro en las cocinas.

La primera prueba de la noche emulaba una ya vista en la pasada edición de «MasterChef Celebrity» recuperando el desafío en el que los platos que prepararan los aspirantes estuvieran relacionados con conocidas zarzuelas. Bajo la vigilancia de los humoristas Florentino Fernández y José Mota, contaron con más de una hora para ir desarrollando los distintos platos.

- ¿Tu eres más de Zarzuela o de Moncloa



- Yo soy más de discoteca #MCCelebritypic.twitter.com/pGxzlIqTIr — MasterChef (@MasterChef_es) November 13, 2019

En el caso de Juan Avellaneda, tuvo que elaborar un barquillo cremoso de violetas y granizado de limón, para Félix Gómez un bizcocho borracho con espuma de café e isomalt hilado. Su amor en la cocina, Boris Izaguirre se ocupó de una caballa marinado, ajoblanco, coliflor y alcaparra, mientras que Tamara Falcó tenía que preparar un pichón con trigo sarraceno, cebolla encurtida, tierra de ajo negro y setas. Para Yolanda Ramos un foie mi-cuit con mango, crema de queso payoyo, crujiente de especias y frutos rojos y para Vicky Martín Berrocal, un bacalao con patata trufada, salsa de cacahuete y espuma de su pilpil.

El cocinado, en líneas generales, transcurrió sin sobresaltos. Aunque especialmente caótico fue el de Yolanda Ramos. La cómica estaba enérgica al contar con dos compañeros de profesión como vigilantes de la prueba, pero no conseguía centrarse en el cocinado.

En el momento en el que terminó el tiempo para elaborar los platos, llegó el momento de la cata, que la realizarían los jueces a ciegas, sin saber a quién pertenecía cada elaboración. Según iban probando los platos, encontraron que el de Boris Izaguirre pecaba de defectos por todas partes. El foie de Ramos tenía un problema grave «por dejadez», según Vallejo-Nágera, al no haberle limpiado las venas al hígado de pato.

La elaboración de Tamara Falcó presentaba más luces que sombras, el de Martín Berrocal resultó sobresaliente según el jurado. En cuanto a los postres, el de Avellaneda podría haber tenido más sabor y el de Félix Gómez pecaba de tener un bizcocho menos húmedo de lo que debería teniendo en cuenta su elaboración.

Después de la deliberación del jurado, Vicky y Tamara se alzaban como los mejores platos de la cata a ciegas, pero fue la hija de Isabel Preysler la que finalmente consiguió convertirse en la mejor cocinera de la primera prueba de la noche. En esta ocasión, no conseguía el delantal dorado, pero obtuvo una cesta gourmet valorada en más de 3.000 euros, junto a los beneficios que obtendrían en la prueba por equipos.

Esta semana, «MasterChef Celebrity» se desplazó a Valladolid para disfrutar de una de las bodegas más importantes de la provincia. Como novedad, en esta ocasión, solo habría un único capitán que debería coordinar a los dos equipos, y fue Tamara Falcó la que, como ganadora de la prueba, tuvo que ocupar dicho puesto. Además, se ocupó de formar ambos equipos: por un lado, Félix y Boris con el color azul, y Yolanda, Vicky y Avellaneda en el grupo rojo. Los primeros deberían elaborar chantarelas, palo cortado y ceniza de pino de entrante y el segundo, compuesto por un carré de lechazo con su paté y tofe de zanahoria. El equipo de Yolanda Ramos se ocuparía, por tanto, del primer plato (cigala, sopa de pan candeal y almendra) y el postre, un helado de cereales, miel tostado y bizcocho de frambuesa.

El menú estaba diseñado por Marc Segarra, e incorporaba novedades para los concursantes: por un lado, el mejor cocinero conseguiría los 4.000 euros para donarlo a una ONG. Pero, además, la valoración y la entrega de los delantales negros se haría de forma individual. En ambos equipos, el cocinado comenzó de forma organizada, pero en cambio el azul empezó a relajarse y Falcó empezó a volcarse en la organización con ellos, dejando de atender al grupo rojo.

Poco a poco, el caos empezó a cundir en cocinas, todo ello por la falta de organización de la hija de Isabel Preysler, que se veía completamente desbordada al tener que atender a todas las peticiones, jueces incluidos.

El primero de los platos, el entrante del equipo azul, gustó bastante a los comensales, aunque fue servido con menos ingredientes de los que constaban en la receta. Mientras, se estaba preparando el primer plato del equipo rojo. Pero la coordinación brillaba por su ausencia. El caos era tal que tanto Pepe como Jordi tuvieron que remangarse y trabajar en el emplatado para que pudiera salir a tiempo. Por suerte, para los comensales el resultado fue extraordinario.

El segundo plato, elaborado por el equipo azul, tuvo un cocinado y emplatado a juego con el caos de la prueba. Por suerte, en el salón los clientes no tuvieron queja de la carne, que señalaron que se encontraba en su punto e, incluso, calificaron de «espectacular». Una valoración que también le concedieron al postre, última elaboración de la jornada.

Finalmente, el jurado decidió que, de los seis concursantes que quedan en «MasterChef Celebrity», solo dos pasaban a la semifinal directamente, y muchos seguidores se sorprendieron al descubrir los nombres: Boris Izaguirre y Yolanda Ramos, siendo el primero el que obtuvo el premio para su la Fundación Pequeño Deseo. El resto, debían de colocarse el delantal negro y enfrentarse a una eliminación que, además, fue en duelos de cocinado.

De la mano del chef Andrea Tumbarello, cocinarían, de dos en dos, pasta fresca en diferentes elaboraciones. El aspirante que antes empezara a cocinar tendría, por tanto, más opciones de salvarse. El encargado de elegir al primer combatiente fue Boris, que escogió a Tamara Falcó. Esta debía enfrentarse a unos raviolis picantes rellenos de requesón, y escogió a Félix Gómez para conseguir el pase a la semifinal.

Como resultado final, fue la hija de Isabel Preysler la que obtuvo un mejor plato, o, por lo menos, más picante. Sobre todo porque el actor no pudo usar cayena en su cocinado porque Falcó se llevó todas las unidades disponibles en el supermercado. Con Tamara salvada, Gómez se tenía que enfrentar a un segundo cocinado. En su caso, tendría una segunda oportunidad con unos farfalle al pesto, que se enfrentarían a los de Juan Avellaneda.

El ganador del segundo duelo fue el actor, por lo que el expulsado estaría entre Avellaneda y la última en entrar a participar, Vicky Martín Berrocal. Para ganarse una semana más en «MasterChef Celebrity» o para irse a su casa debían de elaborar correctamente unos garganelli con champiñón, chantarella y aceite. Avellaneda no consiguió obtener un buen resultado de su elaboración, y el plato de Berrocal también pecaba de errores.

Por todo ello, y tras la deliberación del jurado, decidieron que era Juan Avellaneda el que debía abandonar «MasterChef Celebrity». Tras diez programas en la competición, se había quedado a las puertas de la final, y todo a pesar de que no se lo esperaba. «Vas pasando los programas y mira, me quedo en el diez. Es muy buen número. Me da pena marcharme porque me habría encantado estar en la final», confesó antes de colgar su delantal.