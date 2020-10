MasterChef Celebrity La gran «pájara» de Perico Delgado ante una montaña de postre El ganador del Tour sufrió un bloqueo mental en un reto de repostería consistente en elaborar una tarta de diez pisos y resulta expulsado junto a Lucía Dominguín, que sufrió el mismo mal El periodista Gonzalo Miró vuelve a la porra de favoritos y logra el pin de la inmunidad

Era un postre con tantas capas que parecía una montaña. Fue demasiado para Perico Delgado, al que tantas cuestas hemos visto subir. Y también para Lucía Dominguín. Sufrieron lo que en ciclismo se denomina una pájara. En este caso, al contrario que sobre la bici, no fue una cuestión de piernas. Fue una pájara mental. Se les bloqueó la cabeza y no supieron resolver el reto culinario. Tan mal lo hicieron que los jueces decidieron, por primera vez en esta edición, que la expulsión sería doble.

Todo ello ocurrió en una noche –la quinta de «MasterChef Celebrity 5»– en la que brillaron Gonzalo Miró, Juanjo Ballesta y Josie.

La ruleta de la cocina

La primera prueba se basó en el azar. Unas ruletas, giradas por ellos mismos, decidieron sucesivamente la técnica de cocinado, la proteína del plato, el acompañamiento y el soporte de emplatado. Los aspirantes fueron informados de entrada de que los dos mejores del reto pelearían después en duelo por el pin de la inmunidad. «Cambio cualquier complemento o joya de mi colección por esa 'M' dorada», confesó Josie, que gana puntos de simpatía, y minutos de pantalla, a medida que el programa avanza. Para simpatía, la de «El Monaguillo», que se pasó por los fogones para supervisar este reto inicial.

A Perico Delgado le correspondió pollo en la ruleta de la fortuna. El ex ciclista profundizó en su fama de despistado, iniciada aquella vez que llegó tarde al prólogo del Tour, olvidándose justamente de la piedra angular de su plato. En todo caso, el gambazo no le hizo caer en la desesperación. «No me extraña que haya ganado un Tour, no se pone nervioso jamás», analizó el chef Pepe Rodríguez. «Pollo a la fuga» bautizó el segoviano su propuesta: sacó provecho a la quinoa y la puntuación habría rozado el 10 si no llega a obviar lo que la ruleta mandó.

Sobre el papel, al menos para el espectador lego en cocinados, la peor fortuna correspondió a Josie: tenía que osmotizar tempeh. La mayoría de los españoles tendría que recurrir a Google para saber qué significan esas dos palabras. «El tempeh es una proteína vegetal», aclaró el estilista. Lo de osmotizar no lo tiene claro ni él. Lo que hizo fue «aromatizar, no osmotizar», juzgó el chef Jordi Cruz. Tampoco Laura Sánchez osmotizó bien, y para colmo tampoco le dio tiempo a emplatar, con lo que le salió «un plato de verduras no acabado», en críticas palabras del jurado. La propuesta de la modelo fue elegida como la peor de esta primera prueba junto a la del actor Juanjo Ballesta, pues éste tenía que freír y no lo hizo, y además aliñó una ensalada a lo Rosalía, o sea, malamente. «No sé cómo acertar con ellos. Tienen un paladar tan fino», se quejó de los chefs «El Bola», notablemente cabreado.

Gonzalo Miró presentó «Un pez llamado Wanda», un doble homenaje a la legendaria comedia de los Monty Python y a su Atlético de Madrid: los dados de zumo de naranja que añadió a la ensalada encantaron al jurado. «Es el infiltrado», sentenció Ainhoa Arteta, insistiendo en la teoría (de la conspiración) de que es el tapado de esta edición, muy en boga en el primer programa, pero que había perdido fuelle después de haberse quedado varias veces al borde de la eliminación.

Precisamente Ainhoa fue la otra aspirante que participó en la eliminatoria por el pin de la inmunidad: «Punto del arroz muy rico y punto del carabinero perfecto», analizó Pepe Rodríguez. «No te lo puedo criticar», sentenció Jordi Cruz.

Pero aún hubo un tercer participante, el gallego «MasterChef 8»: Iván Mariñas. Lo pusieron a cocinar junto a Miró y Arteta. «Si gana Iván, me quedó el pin para la siguiente edición», anunció, para pasmo de los dos aspirantes, Pepe Rodríguez. La soprano cometió el error de seleccionar pescado en el cocinado –le dieron libertad para elegir los ingredientes con los que trabajaría el trío–, pese a que Jordi Cruz le advirtió que «el gallego» dominaba ese producto. «Soy vasca», contestó orgullosa la soprano. Enseguida se vio que había cometido un error: «Iván sabe más que los ratones coloraos», sentenció Josie, que fue tomando nota de lo que hacían los tres competidores. Su experiencia en «MasterChef Celebrity» está siendo para él como la mili que no hizo: «Me parece lo máximo Valverde».

No asistieron al cocinado los jueces, que hicieron una decisiva cata a ciegas. A Ainhoa se le fue la mano con el perejil: sumó 12 puntos de 30 posibles. El de Iván llegó a 14. «El aderezo no me gusta, me gusta el punto de cocción», analizaron los chefs. El de Gonzalo se llevó un magnífico 17: «Muy bien ordenado. Tiene una disposición más de cocinero. Olé el paso adelante que has pegado», elogió el jurado, antes de colgarle el pin de la inmunidad. «Es un plato de ganador», elogió Pepe. Lo celebró como el atlético Kiko festejaba los goles, haciendo el arquero.

Viento en popa en Tarifa

La prueba de exteriores, de nueva estructurada por equipos, llevó a los aspirantes a la ventosa y surfera Tarifa, en concreto al chiringuito Carbones 13. Es propiedad de una de las participantes, Raquel Meroño, quien comparte el accionariado del local con su ex marido –y sin embargo amigo–, Santi Carbones. En tan paradisíaco entorno, los «celebrities» tuvieron que cocinar para 80 comensales.

Los dos peores de la prueba anterior (Juanjo Ballesta y Laura Sánchez) seleccionaron los equipos. En el rojo, junto al actor, figuraron Flo, Gonzalo Miró, Celia Villalobos, Nicolás Coronado y Ainhoa Arteta. Entre los dos menús, el ganador del pin de la inmunidad eligió el formado por tartar de atún con mahonesa picante (primero); arroz seco con pollo y verduras (principal); y mojito de melón osmotizado con helado de lima (postre).

Laura formó en la escuadra azul con Lucía Dominguín Bosé, Raquel Meroño, la Terremoto de Alcorcón, Perico Delgado y Josie. Tuvieron que cocinar corvina frito con salsa de yogur; arroz caldoso de gambas y almejas; y piña en almíbar de tequila.

Juanjo Ballesta estuvo cumbre como capitán. Impuso su criterio incluso contra el de la «abuela» Celia Villalobos, que se resistía a soltar la cebolla: «A esto le falta. Te pones impaciente», advirtió. Pero el actor, muy en su papel de protagonista principal, le insistió y se acabó llevando la cebolla contra el criterio de la ex ministra. Para no perder las malas costumbres, volvió a irse al baño en el medio del cocinado. Padece una incontinencia urinaria que tiene que hacerse mirar.

En los primeros, el tartar ganó a la corvina. 1-0 para el casillero rojo. El empate llegó con el primero, al menos a juicio del ex de Raquel Meroño y de sus hijas, que elogiaron el arroz caldoso de gambas y almejas del equipo azul, que colocó el 1-2 con su postre de piña en almíbar. Pero este fue el veredicto de los comensales. Faltaba el de los jueces. «Os habéis lucido», eligió Samantha Vallejo-Nágera.

Después llegó el análisis por colores. «Los platos han salido a tiempo y han salido muy bien», juzgó Jordi Cruz al equipo rojo. «Muy buen trabajo, Juanjo«, dijo dirigiéndose al capitán.

Al primer plato del azul le faltó sal, de lo que se culpó a la capitana. No quedó bien la espuma del postre, que, aún así, estaba rico. El arroz se quedó meloso.

Así que ganó el equipo rojo. Raquel Meroño, del azul, perdió en casa y en su propio chiringuito.

El reto postrero

Los delantales negros se jugaron permanecer una semana más en «MasterChef Celebrity» con una prueba de repostería. El reto era misión imposible: en dos horas tenían que replicar una tarta de diez capas de David Pallás, maestro chocolatero y campeón absoluto del World Chocolate Masters. Por si fuese poco complicado, no contaron con la receta a mano, solo con el recuerdo de su paladar, pues probaron el postre en una cata pero a ciegas, con antifaz.

En el foso –como denomina Josie a la prueba de eliminación– compitieron en esta endiablada prueba el propio estilista, Lucía Dominguín, Raquel Meroño, la Terremoto de Alcorcón , Laura Sánchez y Perico Delgado. «¿Podéis ir avisando a producción de que venga el coche a recogerme?», preguntó el ex ciclista medio en broma medio en serio. «Estoy bloqueado», dijo después, mientras el cronómetro corría y él ni había empezado el plato. Finalmente, presentó una minitarta de frambuesa. «Son capas de bizcocho con cosas dentro. No es un bizcocho», lamentó el catalán Jordi Cruz.

No fue el único aspirante que no supo por dónde tirar. Lucía Dominguín se bloqueó todavía más. Estalló en lágrimas y tuvo que ir a calmarla el chef Pepe Rodríguez, que la invitó a hacer una tarta, olvidándose de la que tenía que replicar. «Monta algo», animó el de Illescas. Al final, hizo seis capas de postre. «Son cosas tiradas encima de una cookie», lamentaron los jueces.

La Terremoto de Alcorcón fue La Tostadora de Alcorcón: quemó una parte del postre en los fogones y la otra en el microondas. Solo pudo presentar un «mazacote», según su propia definición. «Has reconducido una situación catastrófica. Lo que hay aquí es un milagro», sentenció el chef catalán.

Laura Sánchez montó un postre de aspecto horrendo, que se desmoronó ante los ojos de los chefs una vez cortado. «El resultado es terrorífico», analizó Jordi Cruz. Pero tanto él como los otros dos chefs valoraron su esfuerzo.

Raquel Meroño ofreció una tarta de nueve pisos que, aunque blandita, estaba rica en todas sus alturas. «Tiene mucho mérito», valoró Samantha.

Josie, que compareció a la prueba con una falda-capote que se quitó cuando tocó trabajar, fue el que pareció más enfocados en este reto final. El resultado lo confirmó. El estilista hizo una tarta de diez capas que bautizó como la Tarta de Babel. «Tiene muchísimo mérito», elogió Pepe Rodríguez. Además, estaba bien ejecutada y sabrosa.

Josie y Raquel Meroño fueron elegidos los mejores y subieron a la galería. «Sin foso no hay paraíso», valoró el estilista.

Hubo sorpresa porque se decidió que la eliminación fuese doble, «y el resto os salváis de milagro», criticó Pepe Rodríguez. A la galería subieron La Terremoto de Alcorcón y Laura Sánchez. A la calle se fueron Perico Delgado y Lucía Dominguín, que asumieron su bloqueo.