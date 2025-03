'MasterChef Celebrity' da la estocada a las 'Supernenas' y despide al 'eslabón débil' tras una polémica jugarreta

La séptima edición de 'Masterchef Celebrity' atravesó el ecuador la semana pasada . Y lo hizo, de nuevo, despidiendo a otro favorito. Pepe Barroso resultó expulsado después presentar un postre con jackfruit nada parecido al de la receta que tuvieron que replicar. Pero la final está cada vez más cerca. Patricia Conde, María Escoté, Daniela Santiago, Isabelle Junot, Lorena Castell, Manu Baqueiro, Nico Abad y Xavier Deltell afrontaron esta lunes 7 de noviembre el noveno programa de la presente entrega del 'talent' culinario.

Nico acaparó de entrada todas las miradas de los jueces; el periodista apareció con el cambio de 'look' que prometió si conseguía salvarse en la prueba de eliminación. Con una cresta rubia y una 'V' en la parte de atrás de la cabeza, dejó a todo el mundo con una duda. ¿'V' de 'vendetta' dedicada a Daniela ? La actriz se terminó de coronarse en el programa anterior como la 'Darth Vader' de la edición declarándole la guerra a sus compañeros. «Estoy esperando con las uñitas afiladas para repartirle tanto a uno como a otro. No se piensen que me voy a dejar achantar por ninguno de ellos», manifestó.

Así pues, la guerra continuó abierta un programa más. Pero además de hacer volar los cuchillos metafóricamente, los aspirantes debieron demostrar sus habilidades 'multitasking' en los fogones. Y es que a estas alturas de la edición no basta con cocinar más o menos bien. Agudizar otras cualidades, como la intuición, era imprescindible en la primera misión de la noche si querían ganar el delantal dorado, un privilegio que les garantizaba una semana más en en 'talent'.

El reto, nada fácil, consistió en resolver una serie de jeroglíficos gastronómicos, descifrando los ingredientes de la receta a cocinar. Las 'celebrities' actualizaron platos como bacalao confitado con pisto, tartar de aún con aguacate, pavlova de cerezas. Tras una cata a ciegas, el postre de Patricia arrasó. La repescada se colgó el preciado delantal de la inmunidad. «Es el mejor de los premios que me podían dar ahora mismo», comentó.

Cocinado en las carreras

Sin salir de Madrid, la prueba de exteriores se trasladó en esta ocasión el Hipódromo de la Zarzuela, donde elaboraron un cóctel para 70 aficionados a la hípica. Sin salir de Madrid, la prueba de exteriores se trasladó en esta ocasión el Hipódromo de la Zarzuela, donde elaboraron un cóctel para 70 aficionados a la hípica consistentes en cinco tapas y postre; todos ellos firmados por el chef Hugo Muñoz. Al frente del restaurante madrileño Ugo Chan (premiado con un Sol Repsol), este cocinero es todo un maestro a la hora de fusionar la cocina japonesa con la mediterránea.

Patricia Conde y Lorena Castell, como las mejores de la prueba anterior, ejercieron la capitanía, pero en lugar de escoger sus propios equipos como de costumbre fueron los propios aspirantes los encargados de decidir con quién preferían trabajar.

En el rojo acabaron Lorena junto a Nico , Xavier e Isabell e . En el azul, Patricia, Manu, Daniela y María , que en principio escogió al otro bando. No obstante, había que equilibrar en número los equipos, así que la líder de los rojos 'echó' a la diseñadora. Daniela eligiendo a Patricia antes que a Lorena y Lorena prescindiendo de María . Las 'Supernenas', más divididas que nunca. Aunque según Escoté, todo respondió a una estrategia de la barcelonesa para, en caso de ir a eliminación, medirse contra Xavier , considerado por todos sus compañeros como el eslabón más débil.

Metidos en faena Daniela y Manu incluso limaron asperezas. La actriz le contó a su compañero lo mal que lo pasó en el colegio por ser transexual . Todo marchaba, hasta que a los 80 minutos el jurado sembró el caos cambiando a los equipos de cocinas.

Escucha, Lorena Deltell he puesto… Me voy a dormir #MCCelebrity https://t.co/5kLwzXFUyI — MasterChef (@MasterChef_es) November 7, 2022

El de Lorena salió peor parado de la jugarreta, dado que tenían las elaboraciones bastante avanzadas. En cambio, en el azul faltaba más de la mitad. Por si fuera poco lío, Daniela tuvo que abandonar la prueba momentáneamente aquejada de una indisposición.

Con todo y con eso, a la malagueña la acompañó la suerte. Pese a no haber finalizado el cocinado, se libró de la eliminación junto con su equipo. Un resultado que sacó de quicio a la capitana del equipo contrario. «Es fácil ganar con las elaboraciones que hemos dejado hechas», reprochó Lorena.

Vuelven los duelos a la eliminación

De vuelta en plató, los 'delantales negros' se enfrentaron a otro de los retos más exigentes del programa: los duelos. Una prueba cuya dinámica conocen de sobra los espectadores. Cada aspirante selecciona una campana y, tras ver el plato a reproducir, escoge un compañero con el que batirse. El que mejor lo haga se salva, mientras que el que pierda tiene que descubrir una nueva campana y enfrentarse a otro adversario.

¡Apunta! Andrea Tumbarello nos ha desvelado la auténtica receta de la pasta carbonara en #MCCelebrity 👇 https://t.co/hO2qLjYqqQ — Cocina RTVE (@CocinaRTVE) November 7, 2022

El chef italiano Andrea Tumbarello (al frente del restaurante madrileño Don Giovanni , con dos Soles Repsol) diseñó las recetas.

Le tocó empezar a Lorena , por decisión de su amiga María Escoté . Se enfrentó a Xavier , el aspirante al que consideraba más débil. Y le salió bien la jugada. Cocinaron unos ñoquis de calabaza a la sorrentina que al humorista no le salieron ni medianamente comestibles. Culpa de haber cometido un error de principiante, cocer la patata entera y con piel. Solo en esa elaboración se fue la media hora que tenían para preparar la receta. «Es imposible comer», repuso Pepe Rodríguez .

Por tanto, el cómico repitió en el segundo duelo, en el que se midió por decisión propia con Nico . Debajo de la campana había otra receta de ñoquis, esta vez de espinacas con salsa Grana Padano y nueces. Pero Deltell volvió a tropezar en un punto clave de la prueba; se olvidó la nata, un ingrediente necesario para la salsa. Aún así, el duelo resultó bastante más igualado. Ninguno de los dos aspirantes brilló, pero tampoco recibió una valoración catastrófica. Según el criterio de los jueces, el periodista deportivo estuvo un poco por encima de su rival, así que fue el segundo salvado.

"Me voy súper contento porque vine a divertirme, el equipo y los compañeros son estupendos. Y un aviso para futuros aspirantes es que vengan a pasárselo bien" @Xavierdeltell https://t.co/5KB3O2Hudc #MCCelebrity pic.twitter.com/jt6cehl5yP — MasterChef (@MasterChef_es) November 8, 2022

El tercer y último cara a cara fue la crónica de una muerte anunciada para el actor, presentador de televisión y humorista. De sus tres contrincantes Isabelle era con diferencia la más fuerte. Y para colmo, compitieron elaborando el plato más difícil de la noche, ñoquis de patata con salsa de pesto. El jurado relamió hasta el último trozo de pasta de la marquesa.

«Estoy orgulloso y enfadado contigo», espetó Jordi a Deltell cuando probó su plato. El concursante se pasó con el ajo de la salsa, pero se dejó la piel a sabiendas que tenía ya un pie en la calle.

El concursante por el que nadie apostaba aguantó hasta la novena semana. Y se marchó esta noche en sintonía con su paso por 'MasterChef Celebrity 7' , con el buen rollo por bandera. «Me voy súper contento porque vine a divertirme, el equipo y los compañeros son estupendos. Y un aviso para futuros aspirantes es que vengan a pasárselo bien».