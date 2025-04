'MasterChef Celebrity' celebra su final más insólita: ¿cuál es la fortaleza de cada aspirante para ganar?

En las quinielas del ganador de ‘MasterChef Celebrity 7’ el nombre de Isabelle Junot ha estado resonando con fuerza desde el comienzo de la edición. No entraba en las teorías de los seguidores del ‘talent’ culinario que la marquesa no solo no llegara al duelo, sino que se quedase a las puertas del último asalto siendo la última expulsada.

Así pues, tras su eliminación, Patricia Conde, Manu Baqueiro, María Escoté y Lorena Castell se verán las caras en una final que por primera vez en la historia del concurso, TVE emitirá dividida en dos entregas . Entre el lunes 28 y el martes 29 de noviembre conoceremos la identidad del séptimo MasterChef Celebrity España. Y aunque entre ellos, de cara al público, hay una clarísima favorita, cualquiera de los cuatro finalistas podría dar la sorpresa.

Patricia Conde, el 'caballito ganador'

En la sexta entrega de ‘MasterChef Celebrity’, Miki Nadal salió expulsado, volvió en la repesca, y acabó ganando ¿Se repetirá la historia con Patricia Cond e ? Desde luego la actriz tiene en su mano muchísimas papeletas para conseguirlo. Entró en el programa pasando desapercibida. Era una aspirante del montón que, a base de tesón, se fue soltando. Por un golpe de mala suerte acabó expulsada, pero con la misma capacidad de resiliencia que demostró durante su primera etapa en ‘MasterChef' , regresó en la repesca .

Pese a que permaneció varias semanas fuera, en ese tiempo se dedicó a formarse con diversos chefs. Dedicación, temple y perseverancia son sus bazas ante un triunfo que la mayoría de los seguidores dan casi por hecho, igual que con la victoria de María Lo en la anterior entrega de anónimo s.

Recetas sobresalientes como la tarta Pavlova de cereza o las fresas con nata de Dabiz Muño z la hacen merecedora de la etiqueta de ‘caballito ganador’ .

Manu Baqueiro, el buen rollo por bandera

Lleva casi 20 años detrás de la barra del Asturiano, y sin embargo, el entrañable Marcelino de ‘Amar es para siempre’ entró en ‘MasterChef’ con nulas nociones de cocina. Pocos hubiesen apostado en el primer programa que llegaría a la final; ni siquiera sus padres. Pero eso no le quita mérito, todo lo contrario.

Positivo al máximo, Manu se ha coronado como el rey del buen rollo de la séptima edición. Ni en los momentos más críticos ha flaqueado, afrontando hasta los más tensos con las armas del humor y el optimismo.

También es competitivo, trabajador y buen compañero, aptitudes gracias a las cuales ha sacado adelante en estos meses platos tan complicados como un delicioso bacalao con naranja caramelizada, quinoa y lechuga y el solomillo Wellington que elaboró junto a Patricia .

María Escoté, una aspirante de armas tomar

Lo mismo que en su papel de j ueza en ‘Maestros de la Costura’ , carácter y autoexigencia han sido claves para la diseñadora a la hora de triunfar entre los fogones. Su arroz verde con hinojo y pera o su ceviche no hubieran tenido tanto éxito sin las tablas de la barcelonesa para manejar la presión, así como sus aptitudes creativas y perfeccionistas.

Y si bien es cierto que a veces su carácter indomable le ha jugado en contra, sobre todo cuando le ha tocado entenderse con algunos de sus compañeros, su genio le ha valido para no tirar la toalla ni en sus peores ratos en ‘MasterChef’.

Lorena Castell, la gran sorpresa

Si algo no le ha faltado a la aspirante más polvorilla es energía. Su positividad es contagiosa, tanto que los jueces sienten predilección por una aspirante caótica que, cuando se centra, es capaz de solventar recetas tan complicadas como la sopa de maíz con trucha y queso azul o el guiso criollo con toques africanos.

La presentadora no habrá sido la mejor cocinera, pero sí una de las más voluntariosas. Y la buena actitud, como repiten Pepe, Jordi y Samantha como un mantra en cada edición, es imprescindible para llegar lejos en ‘MasterChef’. Por eso, si hubiera que describir el paso de Lorena por el ‘talent’ con un solo adjetivo, sería evolución.