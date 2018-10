Actualizado 08/10/2018 a las 14:01

La noche de este domingo tuvo de todo en las cocinas de «MasterChef Celebrity». El concurso culinario de RTVE asistió a su quinta gala, en la que fueron expulsados la exmodelo Antonia Dell'Atte y Jaime Nava, capitán de la selección española de rugby. La primera, sin embargo, no encajó bien del todo su adiós al programa de Televisión Española.

La concursante Antonia Dell'Atte ya protagonizó hace varias semanas los titulares por las polémicas declaraciones en las que aseguraba haber sufrido acoso por parte de sus compañeros de «MasterChef Celebrity» durante todo el programa. Sin embargo, hasta el pasado domingo no comprendimos exactamente a qué se refería, momento en el que fue expulsada.

La exmodelo y presentadora aprovechó sus últimos minutos en «MasterChef Celebrity» para cargar contra Carmen Lomana, la que ha sido su principal rival durante gran parte del concurso y a la quien culpaba de su expulsión ya que se negó a bajar a ayudar a la italiana con su prueba de eliminación. Al igual que Dell'Atte, fueron muchos los espectadores que criticaron a la empresaria.

Pero Lomana no se quedó callada. «Muchos de vosotros me habéis atacado por no bajar, pero ninguno sabéis cuantos insultos he tenido que aguantar de esa señora. Y hace un momento me envió otros audios diciéndome barbaridades», publicó Carmen Lomana en su perfil de Twitter.

Muchos de vosotros me habéis atacado por no bajar pero ninguno sabéis cuantos insultos he tenido que aguantar de esa señora. Y hace un momento me envío otros audios diciéndome barbaridades. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 7 de octubre de 2018

Pero, según cuenta Carmen Lomana, la guerra entre las dos ha ido más allá de «MasterChef Celebrity». «Sinceramente cuando Antonia ha dicho que no quería que la ayudase ha sido un respiro. No me apetecía estar con ella. No se ven muchas cosas bastante desagradables. Soy una persona que me cuesta mucho enfadarme y ella me saca de quicio», añadía en referencia a Antonia Dell'Atte, a quien tachó de «tóxica».

Sinceramente cuando Antonia ha dicho que no quería que la ayudase ha sido un respiro. No me apetecía estar con ella. No se ven muchas cosas bastante desagradables. Soy una persona que me cuesta mucho enfadarme y ella me saca de quicio — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 7 de octubre de 2018