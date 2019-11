Actualizado 21/11/2019 a las 00:09

Esta semana, «MasterChef Celebrity» llegaba a su semifinal más reñida que nunca. Y, para establecer quienes pasarían directamente a la gran final, debían de superar una prueba grupal de alto nivel. En un madrileño restaurante de dos estrellas Michelín, los cinco semifinalistas sudaron como nunca para intentar hacerse con un hueco en la final.

Sin embargo, no todo era cocina lo que llenaba las instalaciones de Mario Sandoval, sino que también hubo un hueco para el amor. Y una historia que tampoco es nueva, ya que hablamos del romance entre fogones que protagonizan Tamara Falcó y Jordi Cruz en «MasterChef Celebrity».

La pasada semana, ambos demostraron que podían llegar a superar los peores momentos de tensión en las cocinas con un beso entre ambos. Por ello, esta semana Jordi Cruz quería repetir ese romántico momento. Falcó se encontraba en el equipo rojo, bajo la tutela de Pepe Rodríguez. Tras recordar que Cruz había abandonado a la hija de Isabel Preysler escogiendo al grupo azul, Tamara dijo que no pasaba nada.

Pocos instantes después, Jordi Cruz acudió al puesto de cocinado utilizado por Tamara Falcó, preguntándole si no le echaba de menos al haberse marchado con otro equipo. «Claro que te echo de menos, claro que si, claro que si». Además, aprovechó para recordar a Juan Avellaneda al tener ahora que realizar el postre. «Juan era irremplazable, porque todos los somos. Pero tu también», le dijo con una sonrisa la hija de Isabel Preysler.

Para evitar que siguieran hablando de si entre ambos había rencillas, Jordi tuvo la idea de «cerrar el tema llamando a Pepe, nos besamos y así ve que no hay grietas». En un primer momento, Falcó parecía ilusionada con la idea, por ello el chef acudió hacia su compañero. «Pepe, te he llamado para darte lo que te mereces por malmetedor», comentó.

Fue entonces cuando Cruz le puso la mejilla a Tamara Falcó para que repitiera el beso que ya hizo en la prueba de la pasada semana. Sin embargo, el resultado que obtuvo fue un golpe de la mejilla de la aspirante a «MasterChef Celebrity». «¿Eso es un beso Tamara?», le replicó el cocinero profesional, pero no obtuvo respuesta de la hija de Isabel Preysler. De hecho, el cocinero le dijo que «casi me haces la cobra», aunque no se solucionó con un segundo beso. ¿Volverá a triunfar el amor entre ambos durante algún otro cocinado?