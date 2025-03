«MasterChef celebrity 5», la misma receta para un año atípico

Aunque este sea un año atípico y maldito, TVE quiere mantenerse fiel a su cita con «MasterChef Celebrity» y estrenar el curso con una nueva generación de famosos dispuestos a divertirse y sufrir en las cocinas.

Celia Villalobos, Ainhoa Arteta, Josie, Pedro Delgado, Raquel Sánchez Silva, Florentino Fernández, Gonzalo Miró, Raquel Meroño, Jesús Castro, Laura Sánchez, Lucía Dominguín, La Terremoto de Alcorcón, Nicolás Coronado, Juanjo Ballesta, Melanie Olivares y David Fernández se pondrán desde esta noche (22.10 horas) el delantal del popular concurso culinario. «No tenemos a ninguno que sea medio normal», lamenta Jordi Cruz, jurado del popular concurso junto con Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez. «Pero nos hemos reído mucho», apuntaba su compañera.

«Todos los concursantes son muy diferentes entre sí. No queríamos parecernos a los casting anteriores, y en esta ocasión todos los concursantes tienen un denominador común: mucho carácter, sentido del humor y un respeto por la cocina que consideramos fundamental. Hay mucha verdad, porque todos ellos nos han enseñado lo que hay detrás de sus personajes públicos, y mucha exigencia, porque este año cambiamos muchas de las mecánicas y les sorprendemos. Vienen creyendo que lo saben todo pero conseguimos sacarles de sus casillas», admite Macarena Rey , consejera delegada de Shine Iberia y productora ejecutiva del formato.

Se mantiene, eso sí, la finalidad social : el ganador obtendrá el trofeo de vencedor y 75.000 euros que destinará a la ONG que elija. Los dos duelistas finales, además, recibirán un curso de Cocina Creativa en el Basque Culinary Center.

«Aquí hay más tensión que en el Congreso , se odiaban todos», bromea Villalobos, la primera política que participa en «MasterChef». «Me gustan los retos. He descubierto a personas de mundos muy distintos del que provengo y ha sido una experiencia impresionante. Los políticos están demasiado encorsetados, tienen miedo a la crítica. Cuando sales de la política la vida no se acaba, hay otras muchas cosas, como enfrentarte a cocineros con estrellas Michelin que son duros y a compañeros que no conoces. Yo le diría a los políticos que cuando acaben su carrera, porque si están en activo en tres meses te quitan la silla, que lo intenten. A mí es lo mejor que me ha pasado», cuenta la exministra de Sanidad, diputada durante más de treinta años.

Florentino Fernández, La Terremoto de Alcorcón y David Fernández se han encargado de aportar el toque de humor. Juanjo Ballesta, relatan, es quizás el más rebelde, aunque será Jesús Castro quien viva el primer encontronazo con Jordi Cruz . «Era un leve tanteo de terreno», bromea el actor. El premio al más «quejica» de la edición se lo dieron, por unanimidad, a Josie, aunque todos reconocen que el desafío es más duro de lo que imaginaban.

De ruta por España

«MasterChef Celebrity 5» es, además, la primera edición grabada íntegramente durante la pandemia. «Es mejor que las anteriores. Sigue la misma tónica pero todo es nuevo, diferente. El equipo se ha puesto las pilas para cumplir los protocolos y no dejar de llevar a los espectadores las mejores historias», reconoce Fernando López Puig , director de contenidos de la pública. «Pese a todo, no hemos querido dejar de hacer lo que hacemos, que es entretener. Este año más que nunca», subraya Rey.

«Hemos hecho los exteriores más complicados en ocho años, y hay que agradecer al equipo de producción que haya conseguido este recorrido por España que nos ha llevado a lugares a los que llevábamos tiempo queriendo ir, como el mercado de la Boquería», explica la productora ejecutiva. Las celebrities también cocinarán en un autocine americano, en el puerto de Ibiza, Tarifa, Ribadesella o La Alberca. Incluso rendirán homenaje a dos colectivos especialmente afectados por la pandemia: los abuelos y los sanitarios . A los primeros, además, dedicarán un especial «MasterChef sénior» para el que ya buscan concursantes.

Como en todas las ediciones, recibirán la visita de los mejores chef del panorama nacional y exconcursantes. «Este año más que nunca queríamos ayudarles, apoyarles y seguir haciéndoles un homenaje», reconoce Rey. «Hemos tenido incluso a David Muñoz , que se resistía a venir a la edición de famosos», añade. Todo ello con las medidas de seguridad que exige la «nueva normalidad»: test periódicos al equipo, mascarillas, distanciamiento social... «Hemos reforzado el equipo y colocado a los comensales de tal forma que guardasen las distancias», apunta la máxima responsable del formato. «Como cocinero, no sé si es nuestro mejor plato , pero sí el mejor que hemos hecho hasta la fecha», sentencia Jordi Cruz.