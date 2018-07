Una concursante se derrumba en la final de «MasterChef»

Actualizado 09/07/2018 a las 23:54

Este lunes se emitió en TVE la gran final de la sexta edición de «MasterChef» en nuestro país. Fueron cuatro los concursantes que se disputaron la medalla de oro del talent show culinario: Ketty, Marta, Oxana y Toni son los candidatos a suceder a Jorge Brazalez, vencedor de la edición de 2017.

Tras trece semanas midiéndose entre fogones, uno de ellos recibiría tras una última gala el trofeo que acredita que es el vencedor, podrá publicar su propio libro de recetas y ganará 100.000 euros. Por si no fuera suficiente, el ganador tendrá la oportunidad de formarse en el Máster en Cocina, Técnica y Producto impartido por Basque Culinary Center, en San Sebastián, la primera Universidad Gastronómica de España.

Desde el comienzo estaba claro que la noche iba a ser tensa y cargada de emociones, pues ninguno de los finalistas estaba dispuesto a ceder después de haber llegado tan lejos. Antes de empezar el cocinado, los organizadores del programa colocaron en el puesto de los finalistas una foto de su hipotético futuro, en la que aparecían con el negocio de restauración que podrían llegar a abrir.

En ese momento Oxana, una de las concursantes más polémica y más querida por el público (las encuestas en las redes sociales antes de la final la elegían como ganadora), rompió a llorar de emoción como gesto de gratitud hacia «MasterChef». Con el rostro lleno de lágrimas, con la expresividad que le es propia, Oxana dijo entre gimoteos al jurado que «me habéis abierto una nueva vida. Nunca pensé que iba a llegar hasta aquí». Tras un buen rato consolándola y dándole ánimos, por fin la rusa se repuso y fue capaz de ponerse a cocinar.

No fue la única vez que a Oxana se le escaparon las lágrimas a lo largo de la noche. La prueba de exteriores se celebró en Illescas, el pueblo del juez y cocinero Pepe Rodríguez, que se emocionó recordando su plaza, su infancia, sus comienzos en el restaurante de su familia...La rusa, escuchando al Pepe, no pudo reprimir las lágrimas y volvió a agradecer a sus compañeros, al programa y a los jueces: «Jamás me hubiese visto aquí. Ahora solo queda disfurtar de cada cocinado, porque puede ser el último».