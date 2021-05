Supervivientes El día más horrible de 'chulo playa' Tom Brusse Su equipo perdió el juego de recompensa, sus compañeros criticaron su soberbia, fue castigado por la organización a estar dos días a ciegas y, finalmente, resultó nominado Valeria Marini, condenada a Playa Destierro y al borde de la expulsión

R. Ventureira Actualizado: 28/05/2021 02:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para Tom Brusse, el de ayer fue un mal día para dejar de fumar. Sin duda, el peor desde que llegó a la isla. A esta isla (recordemos que ya estuvo en otra, la de las tentaciones, y aquello acabó como el rosario de la aurora).

La jornada laboral –el trabajo más conocido de Tom es participar en 'realities –empezó muy mal para el muchacho, y fue incluso a peor. En el juego de recompensa que abrió la gala, el equipo del marroquí de origen francés se hizo un lío con los números. El premio era comer lentejas durante dos minutos y rescatar tres objetos personales de las maletas personales, traídas directamente del hotel para este pequeño y tolerado saqueo.

A Tom le tocó formar escuadra con Olga Moreno, Valeria Marini, Sylvia Pantoja y Alejandro Albalá. En el otro conjunto, Carlos Alba, Gianmarco Onestini, Omar Sánchez y Lara Sajen. Hubo igualdad máxima en la parte más física, que era la primera. La segunda consistía en resolver una prueba matemática. Y fue ahí donde encalló el equipo del marroquí. Disgustado, éste se puso a hacer muecas y a realizar reproches varios a sus compañeros. Farfullaba mientras Jorge Javier Vázquez intentaba dinamizar la gala desde Madrid.

Tom Brusse: He dicho '25 más 8', y me dicen 56.

Alejandro Albalá: Eran 33, que lo había dicho Tom...

Sylvia Pantoja: Queremos hacer las cuentas y no nos salen ni 'ná'.

Sylvia culpó al hambre, y no a la falta de cultura matemática, de que ninguno de los cuatro supiese, con rotundidad, que 25 y 8 suman 33. Con este nivel educativo, miedo da la tradicional prueba de cultura general, que estará al caer.

Tom culpó a sus compañeros del desaguisado, aunque al final hizo una mínima autocrítica: «Yo también tenía que contar en mi cabeza».

Mientras este equipo discutía, el otro devoraba las lentejas.

Fue el primer disgusto de Tom en esta complicada noche. Ingenuo, a esas alturas desconocía que no sería el último.

El retorno de Melyssa

Suponemos que no le desea ningún mal a Melyssa Pinto, pero no se le vio entusiasmado con el regreso de su ex, que tras dos días 'curativos' en el hotel fue autorizada a regresar a la playa principal, la de los supervivientes. Su evolución ha sido favorable y que vuelve a tolerar alimentos sólidos, y de ahí el regreso de la catalana, que ha vuelto a marcar distancias con su antigua pareja (de hecho, lo acabó nominando).

A los pocos minutos de su retorno, Melyssa salió en defensa de Olga Moreno en su conflicto con Tom. El marroquí cree que a la mujer de Antonio David le gusta demasiado mandar, que quiere erigirse en la «jefa de los supervivientes», asumiendo el rol que tenía Marta López antes de la expulsión, y es por eso que están chocando mucho en los últimos días. No solo su ex se posicionó contra el marroquí. Valeria Marini le acusó de usar «un tono no gentil». «No me gusta esta manera de hablar, como de 'chulito playa', tanto con Olga como con Valeria», criticó Gianmarco Onestini. «Espero que sea por la [falta] comida, y no que sea él así», zanjó la esposa de Antonio David.

Castigado por la organización

Su ego aún se estaba recuperando de tanta crítica cuando la organización le anunció que sería castigado por no haber sabido imponer su autoridad de líder en el grupo. Valeria Marini no podía hablar, y lo hizo. Y Lara Sajen tenía que pasarse dos días con gafas de oscuridad, y se las quitó de vez en cuando. Se responsabilizó de estos incumplimientos al francés. Su castigo será lucir esas gafas de oscuridad durante un par de días. Pasa a ser dependiente de sus compañeros, justo en un momento en que está enfrentado a la mayoría de ellos.

La 'estrella' italiana, al borde del adiós

Entre los que tendrán que ayudarle no estará Valeria Marini. Estaba nominada junto a Lara Sajen y Sylvia Pantoja y la audiencia decidió expulsar a la italiana, que se considera una estrella internacional que no ha sido bien tratada por algunos de sus compañeros, especialmente por Lara, que la llamó «vieja loca».

La actriz que protagonizó 'Bámbola' tantos años atrás tomó rumbo a Isla Destierro, donde la esperaban Palito Dominguín y Lola. Se abrió un nuevo televoto, pero el resultado no se reveló. Se sabrá el próximo lunes, porque hay que darle chicha al programa de debate del lunes, con el que Telecinco quiere competir contra 'Mask Singer'. Entonces se conocerá el nombre del quinto expulsada definitivo, tras Marta López, Antonio Canales, Alexia Rivas y Agustín Bravo.

En primer plano, las tres nominadas de anoche - Telecinco

Omar Sánchez, nuevo líder

El collar de líder, que colgaba de los hombros cada vez menos robustos del francés, se puso en juego en una prueba de apnea. Y, naturalmente, lo perdió.

El ganador fue Omar Sánchez, que superó a Gianmarco Onestini y a Tom, tercero en discordia.

Quedaban aún las nominaciones. Votaron los nueve que quedan en la isla fetén, pues ya son todos supervivientes de pleno derecho, pues Lara Sajen y Sylvia Pantoja han dejado de ser 'lacayas'. El nuevo líder nominó a Gianmarco Ostini, que se unió a los tres que fueron señalados por sus compañeros, que fueron Alejandro Albalá, Sylvia Pantoja y, por supuesto, Tom Brusse, que completó así una jornada de auténtica pesadilla.