Actualizado 11/02/2020 a las 23:04

Para que el rostro de los que participan en «Tu cara me suena» evoque la del famoso al que imitan hay que tener mucha paciencia en la sala de maquillaje. Hasta siete horas de caracterización ha llegado a aguantar Mario Vaquerizo para convertirse en otra persona. Esa paciencia es la que se esconde, por ejemplo, tras su celebrada transformación en Lola Flores. Así lo contó en su visita a «El Hormiguero», donde lo acompañó otro de los concursantes, «El Monaguillo», quien jugaba en casa pues es colaborador del programa de Motos.

¡Ole, ole y ole! 🙌 ¡Nos lo hemos pasado bomba con la actuación de Mario Vaquerizo y su interpretación de 'La bomba gitana' de Lola Flores 💥 https://t.co/bmAJtlLfTy#TCMS5 — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) February 7, 2020

Las transformaciones de Vaquerizo en mujer en el «show estrella» de las noches de los viernes en Antena 3 son especialmente celebradas por su buena amiga Bibiana Fernández: «Eres el primer hombre que vestido de mujer pareces más hombre que vestido de hombre», le dijo la almodovariana actriz, reveló divertido el cantante de las Nancys Rubias.

Que Vaquerizo es cantante se lo tuvo que recordar Motos a El Monaguillo durante el programa. El humorista estaba repasando los perfiles de los participantes en la actual edición de «Tu cara me suena» y, aunque lo tenía al lado, se olvidó de la faceta musical de su amigo Mario. El andaluz dijo que había muchos cantantes y presentadoras, y citó a unos cuantos. Fue Pablo Motos el que le recordó que Vaquerizo tiene hasta un grupo, las Nancys Rubias. El humorista enmendó el leve olvido aclarando que él a «Mario» lo tiene catalogado como «un showman» porque hace «más cosas». «Te hago un gazpacho», recogió el guante, con buen humor, el marido de Olvido/Alaska. Lo sigue siendo, aunque El Monaguillo bromeó con que él y el líder de las Nancys han pasado «de pareja artística a pareja personal», de lo bien que se llevan. Une mucho el hecho de que son «los dos concursantes más flojos del programa», admitieron a dúo mientras se repasaban los momentos más divertidos de su participación en el programa musical.

También hubo tiempo para revelaciones culinarias. Así, y aunque reconoció que es «elemental para la vida», Vaquerizo reveló que no come pan. «Yo no creo en el pan, solo como en lo que creo». A continuación añadió que sí cree «en las chirlas y en los moluscos en general, que vienen del Cantábrico y de las Rías Baixas». Después matizó, divertido, que se refería a los crustáceos, no a los moluscos.

Nadie recordó que el alter ego musical de Mario Vaquerizo es «Nancy Anoréxica», seguramente por la polémica que se dio en una visita del grupo a «El Hormiguero», cuando lo presentaron como tal en un cartelito y en las redes se planteó si ese mención no suponía trivializar una grave enfermedad.

No obstante, el mejor momento de la noche no lo protagonizaron los invitados. Fue Carlos Latre con su imitación de Pedro Sánchez. Estuvo a la altura de la que hizo en su día de Cayetana Álvarez de Toledo, y eso es mucho decir. Una pena que el show de Latre coincidiese con la escapada de la audiencia a Cuatro, donde se iniciaba el capítulo final de «La isla de las tentaciones».