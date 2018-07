María Teresa Campos y su desaparición de la televisión

Actualizado 20/07/2018 a las 08:31

De un tiempo a esta parte, Las Campos han ido viendo como su hegemonía televisiva ha ido cada vez siendo menor. El clan de Las Campos, formado por la matriarcaMaría Teresay asentado por Terelu y Carmen Borrego ha estado haciendo las delicias de los televidentes durante muchos años. Sin embargo, en los últimos años parece que están cada vez más desaparecidas.

Su puesto de poder dentro del mundo de la televisión ha ido menguando, hasta el punto en el que ya apenas son protagonistas de absolutamente nada. Parece que además Telecinco las ha dejado completamente de lado, y están teniendo que ingeniárselas para continuar saliendo en televisión.

La gran matriarca del clan, María Teresa Campos ha sido, durante muchísimos años, una presentadora indiscutible en televisión. Ella vivió durante muchos años la mejor época de la televisión en España. Presentadora de éxito, renegó de Telecinco para marcharse a Antena 3 y, de nuevo, regresar al templo de Paolo Vasile e intentar volver a triunfar. En un primer momento, María Teresa Campos se ocupó de la primera hora de la cadena, con «La mirada crítica». Sin embargo, y a raíz de su enfermedad, tuvo que dejar la televisión de manera temporal.

Cuando ella estuvo completamente recuperada, consiguió obtener un nuevo puesto en un programa de entretenimiento: «¡Qué tiempo tan feliz!». En las tardes del fin de semana de Telecinco, María Teresa Campos, acompañada por sus fieles supersingles, atendió a una enorme cantidad de artistas que elegían presentar sus nuevos trabajos en su compañía. En el programa, también, había un hueco para Terelu Campos, que poco a poco fue abriéndose paso en la cadena.

María Teresa Campos presentando «¡Qué tiempo tan feliz!» - ÁNGEL NAVARRETE

El principio de sus problemas: el ictus

Por desgracia, tras el ictus que sufrió María Teresa Campos el pasado año, nada ha vuelto a ser lo mismo. «¡Qué tiempo tan feliz!» fue cancelado definitivamente, y el programa de María Teresa Campos fue sustituido por el exitoso «¡Viva la vida!» de Toñi Moreno. Otra de las grandes perjudicadas de todo esto fue también Terelu Campos, que seguía perdiendo más y más cuota de pantalla al no acudir al programa de su madre.

María Teresa Campos asegura estar ya totalmente recuperada y lista para volver a la televisión. Ya intentó hacer un esfuerzo en una desastrosa experiencia como tertuliana en el primer debate de la última edición de «Gran hermano», en el que tuvo que salir acompañada del plató para evitar males mayores. A pesar de ello, ella insitía en que merecía su hueco en la parrilla de Telecinco, y con Bertín Osborne, en una entrevista que dio mucho de qué hablar, volvió a manifestar sus intenciones de regresar a la televisión con un programa fijo. Sin embargo, parece que la directiva de Mediaset tenía otros planes para ella.

Con la cercanía de la navidad, aprovecharon para fijar una nueva entrega del docureality «Las Campos», pero esta vez inspirada en un viaje transatlántico para descubrir las celebraciones que se organizan en esta época en Nueva York y, posteriormente, conocer los secretos que esconden las playas de Miami. Sin embargo, el movimiento pareció tampoco convencer demasiado a los espectadores. La audiencia de los especiales no fueron, ni de lejos, los que cosecharon las primeras entregas de las aventuras del clan Campos, y nada hacía pensar que la carrera de las tres se pudiera volver a revitalizar.

María Teresa Campos durante una de las últimas entregas de «Las Campos» - MEDIASET ESPAÑA

Ahora, a pesar de todo esa consecución de malas rachas, Las Campos volverán a saltar a la pequeña pantalla. Las carreras de las tres se encuentran en un momento especialmente delicado, y puede que se trate de una de las últimas oportnidades que tienen para poder demostrar su ejemonía dentro del medio. Pronto veremos los tratamientos estéticos a los que se han sometido desde dentro, apreciando con detalle todos los retoques que se quieren hacer, siguiéndolo casi en directo a través de nuestras pantallas.

Este intento, además, llega después del último intento por ganar notoriedad que logró María Teresa Campos, de la mano de Edmundo Arrocet. Ambos se embarcaron, en navidad, en el proyecto de sacar a la luz un disco. Este, titulado «Una bella historia», salió al mercado el pasado mes de abril de este mismo año, y fue un auténtico fracaso. Tanto fue así, que en una firma de discos programada en unos grandes almacenes del centro de Madrid, consiguieron reunir una fila de una única persona esperando por ver a María Teresa Campos. Un fracaso del que responsabilizan a Mediaset por no haber realizado una promoción adecuada, y planean continuar con ella en un tiempo. No sería de extrañar que aprovecharan precisamente el estreno de las próximas entregas de «Las Campos» para conseguir la promoción de la que, según ellas, no han disfrutado.

Las hijas de María Teresa, trabajando sin ella

A pesar de todo ello, María Teresa Campos sigue sin tener un programa fijo en la parrilla, y nada hace presagiar a que lo vaya a volver a tener pronto. Por si fuera poco, Terelu, a raíz de su recaída de su enfermedad ha tenido que dejar de manera temporal «Sálvame», pero puede que su solución la encuentre fuera del programa de la Fábrica de la Tele. De momento, Terelu ha conseguido dejar a todos los seguidores de «Paquita Salas» con la boca abierta, y no sería de extrañar a que lo pudiera volver a hacer en la tercera temporada. Además, muchas personas esperan ansiosas a que regrese a Telemadrid con un programa, pero todo apunta a que esto no será así, al menos próximamente. Y a todo ello hay que sumarle a que su nombre suena con fuerza para entrar como concursante a la sexta edición de «Gran Hermano VIP», siempre y cuando su salud se lo permitiera.

Por su parte, Carmen Borrego continúa rulando por los platós de televisión como nunca lo había hecho. Ella, desde siempre, se había dedicado a trabajar entre bambalinas en los estudios de televisión. Sin embargo, ahora ella se ha convertido en el centro de atención después de tantísimos años. Es por ello por lo que, ahora, se ha convetrtido en uno de los rostros más reconocibles en muchos de los debates de los realities de Telecinco, estando presente tanto en los de la última edición de «Gran Hermano» como de «Supervivientes».