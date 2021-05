María Teresa Campos pide en 'El Hormiguero' dejar de hablar de Bigote Arrocet: «Esto ya está muy visto» La periodista acudió al programa de Antena 3 y no se mordió la lengua ante las preguntas de su presentador

Tras un tiempo de letargo parece que María Teresa Campos ha vuelto a retomar la actividad en los medios de comunicación. La periodista acudió el pasado viernes a 'Sálvame Deluxe' para comentar la serie documental sobre Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y el martes cambió de cadena para acudir a 'El Hormiguero', de Pablo Motos.

Como es habitual en la matriarca del mediático clan Campos, la comunicadora no se mordió la lengua con según qué temas y contestó todas las preguntas de Motos, que en ocasiones trascendió el aspecto profesional para hablar de algunas intimidades. «La última vez que viniste estabas muy enamorada», le dijo el presentador. «Me dio pena verlo en Interviu», contestó Campos. «Hay muchos ratos buenos que uno se empeña en tirar por tierra. Se puede romper una relación siempre, pero se sienta uno con la otra persona, no debe uno quedar de esa manera, no es necesario y nada es eterno», aseguró.

Tras la respuesta, Motos no dudó en seguir profundizando en la ruptura entre la presentadora y Bigote Arrocet: «¿Te dejó por mensaje?», se interesó el presentador. «Sí, pero esto ya está muy visto, no voy a estar el resto de mi vida hablando de ese ser, pasó por mi vida pero no está ni se le espera», dijo María Teresa Campos visiblemente molesta.

Al tener claro que debía cambiar de tema, Pablo Motos modificó el tono aunque intentó sacar el máximo número de titulares a María Teresa Campos. «Me han dicho que cuando ves la tele a veces mandas a la gente a la mierda», afirmó el conductor del espacio. «Todo el mundo sabe de todo, todo el mundo critica por el cierre de establecimiento, por las medidas… y me cabreo», dijo la periodista. Después de preguntale sobre su rutina diurna, Motos se interesó sobre si María Teresa Campos veía 'El Programa de Ana Rosa': «Veo el principio. Ella me dijo una vez que con la edad que tenía yo entonces y ella ahora, ya no estaría en la televisión... A nosotros nos retira el público, un día deja de verte y eso es así», respondió.

En el terreno político, Motos dio a elegir a María Teresa Campos entre Pedro Sánchez e Isabel Ayuso. «No soy lesbiana. A mí me gusta Pedro Sánchez y me parece que para cualquier presidente que se enfrente a esta situación, tiene que ser muy duro, ¿quién le iba a decir a él que le iba a tocar una cosa así para la que nadie está preparado?», sentenció.

No es la primera vez que María Teresa Campos se enfrenta con osadía a un programa de otra cadena y de línea editorial diferente a la de Mediaset. Hace meses, la laureada periodista acudió a 'La Resistencia', de David Broncano, donde protagonizó una de las entrevistas más recordadas del espacio de #0.