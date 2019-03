Actualizado 13/03/2019 a las 22:23

El próximo martes, llega a Antena 3 la quinta temporada de la exitosa comedia «Allí abajo». Por ello, Pablo Motos invitó este miércoles a «El hormiguero» a María León y Jon Plazaola, dos de los protagonistas principales de la serie.

Ambos llegaron a plató en coche –literalmente– y se mostraron encantados por estar en el programa. «¡Qué activos os veo!», les dijo Motos según llegaron al formato, antes de preguntarles por la nueva entrega de episodios de la serie.

En ese sentido, los dos fueron francos y confesaron que, en la nueva temporada, Carmen e Iñaki, sus personajes, retomarán su relación sentimental en «Allí abajo». «Vuelven a estar juntos, o al menos al principio. Pero vamos a intentar evitar al mundo para intentar tener sexo», bromeó León, que dejó caer que el vínculo entre ambos tendrá varias aristas. «Aparecerá también una exnovia de Iñaki, por ejemplo. La puerta la han abierto [los guionistas] de par en par y va a entrar muchísimo aire», agregó la intérprete, que se convirtió en invitada Platino de «El hormiguero».

Al respecto de la serie, Plazaola ensalzó el fichaje de Paco Tous, que llega a la ficción para dar vida a Epi, el alcalde del ficticio pueblo de Castrofidel, que aparecerá en esta nueva temporada. «Es una localidad así comunista, su nombre lo dice todo. Es como una especie de Marinaleda a lo "Allí abajo"», contó el actor. Además, ambos aseguraron que esta próxima entrega contará con la presencia de «muchos chinos» en la serie.

A continuación, Motos quiso hacer una «pregunta con morbo» y no se cortó. «Brigitte Bardot dice que es muy fácil enamorarse de la gente con la que trabajas. ¿Ha habido muchos amores en "Allí abajo"?», inquirió a sus entrevistados. Ante su estupor, Motos fue más allá. «Lo digo porque bueno, de aquí ["El hormiguero"] han salido parejas y hasta tres hijos».

Ante sus palabras, León se animó. «Bueno, ha habido amores, amores reñidos... y muchísimo poliamor, que quiere decir diversión y cariño. Son muchas horas y el cuerpo necesita estar activo. Y si no es delante, detrás», afirmó la acriz, que no se cortó. En la misma línea habló su compañero. «Tienen mucha fama las fiestas en casa de "Los Javis" y de Ernesto Sevilla... pero las de "Allí abajo" no quedan atrás. Aunque lo que pasa allí, se queda allí», afirmó Plazaola con rotundidad. «Sí, porque estamos entrando ya en un momento de demasiada intimidad», zanjó el presentador.