Manolo Lama carga contra Mediaset tras el declive de «Deportes Cuatro»: «Están dejando morir a “Los Manolos”»

Actualizado 27/03/2019 a las 19:38

Hace dos años y medio, la televisión asistía a la ruptura de uno de sus dúos más destacados de los últimos años. «Los Manolos», líderes de las sobremesas de Cuatro durante más de una década, decían adiós a la pequeña pantalla tras el despido de Manolo Lama, integrante del dueto junto a su compañero Manu Carreño.

La salida de Lama fue muy comentada y muchos la achacaron al fichaje de Carreño por la Cadena Ser. Lama, parte de COPE desde 2011, culpó a su compañero de su marcha en su discurso de agradecimiento cuando ganó la Antena de Oro en noviembre de 2016. «Ahí está mi hermano Manu Carreño. No me hablo con él. Me echaron por su culpa, pero bueno", sentenció Lama entonces.

Tiempo después de aquello, y con Lama al frente de «El Golazo de Gol» junto a Jesús Gallego en la cadena deportiva Gol, el periodista ha concedido una entrevista a MARCA en la que ha repasado su despido de «Deportes Cuatro» y del engranaje de Mediaset. «Eso lo tendrían que explicar Paolo Vasile (consejero delegado) y Manolo Villanueva (director de contenidos del grupo), que fueron quienes tomaron la decisión. Yo estuve durante once años con Julio Pulido y en Deportes Cuatro conseguimos un producto diferente, innovador, creamos una marca con Manu Carreño». Lama se refirió, evidentemente, a «Los Manolos». «Fue una marca imbatible. Nunca perdimos, no perdimos ni un solo día de ninguna semana ni de ningún mes ni de ningún año».

En las mismas declaraciones, el también narrador habló acerca de los malos resultados de audiencia del programa en los últimos tiempos, en los que ha perdido fuelle en favor de «Jugones», el espacio que presenta Josep Pedrerol en La Sexta. «Es cierto que no sé si por casualidad, a partir de mi salida y a partir de ciertas decisiones que se tomaron, el producto fue decayendo hasta que Pedrerol les ha ganado. Tengo que decir que en esa pelea entre Pedrerol y ellos, el claro ganador es Pedrerol ahora mismo», afirmó Lama, antes de recordar la hegemonía de «Deportes Cuatro» en el pasado. «Cuando nosotros hacíamos “Los Manolos” no es que les ganáramos por poco, es que triplicábamos a La Sexta y vivíamos en dos dígitos permanentemente. La vida es así, la vida, la vida evoluciona, las empresas toman decisiones y a veces aciertan y a veces se equivocan. En esta ocasión se equivocaron y no por mi salida, sino por otras muchas decisiones que tomaron», expresó Lama.

El periodista recordó con nostalgia el espacio y lamentó lo que está sucediendo con él en los últimos meses. «Era la bandera de Cuatro y me da mucha pena cuando los veo aislados, solos y sin ningún tipo de apoyo. Ahora las empresas son las que deciden y sus razones tendrán para dejar morir como están dejando morir a “Los Manolos”», manifestó el periodista acerca del programa, que hoy sigue presentando Carreño, aunque en compañía del exfutbolista Kiko Narváez.