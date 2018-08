El espectacular cambio físico de Manel Fuentes

Actualizado 28/08/2018 a las 03:58

Hace ya más de dos meses –cómo pasa el tiempo– que comenzó el verano y con ello, la tentación de millones de personas de resistirse a algunos de los placeres más prohibidos de esta estación del año. Barbacoas, cervezas, helados... todos ellos tienen el riesgo añadido de hacer engordar a aquel que los consume. O por lo menos, de «obligarle» a que sienta el deseo de caer en esas tentaciones.

En esa misma época, incluso poco antes del inicio del verano, el presentador de televisión Manel Fuentes decidió hacer frente a la época estival de una manera un tanto inusual. El conductor de «Tu cara me suena» y de su edición de concursantes anónimos «Tu cara no me suena todavía» decidió a principios de junio hacer el conocido como «Reto MH», una iniciativa de la revista «Men's Health» y que promete «el cuerpo perfecto» en cuatro meses de estricta dieta y entrenamiento.

Un reto que ya cumplieron otros presentadores de televisión, como Roberto Leal, Jorge Fernández y Uri Sabat y al que se adscribió Fuentes en la época más complicada del año. Sin embargo, no le ha ido nada mal, tal y como se ha podido ver en la última portada de la revista.

En ella, aparece el propio Fuentes, de 47 años, luciendo abdominales, músculos y un cuerpo «de portada», en una imagen bastante alejada a la que presentaba antes de iniciar el desafío. «Hay que ver cómo viene la prensa esta mañana», escribía el presentador hoy en sus redes sociales, en las que promocionaba el lanzamiento del número de «Men's Health» de esta semana, del que es portada.

Hay que ver cómo viene la prensa esta mañana...😎 #felizlunes a tod@s querid@s!😘😘💪🏻 https://t.co/rwCLGExWN7 — Manel Fuentes (@Fuentes_Manel) 27 de agosto de 2018

La aparición de Fuentes de la guisa en que se presenta en la revista ha llevado al cómico a convertirse en 'trending topic' en las redes sociales en el día de hoy. El presentador se dio a conocer en España gracias a «Crónicas marcianas», «La noche con... Fuentes y cía» y posteriormente, «Caiga quien caiga».