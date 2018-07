Telecinco levanta el veto a «La Manada» y entrevista al guardia civil

Actualizado 29/07/2018 a las 17:51

Hace unas semanas, las redes sociales vetaron en masa una posible entrevista de cualquier medio de comunicación con cualquiera de los cinco detenidos del grupo conocido como «La Manada». Investigados por un presunto caso de abuso sexual en los Sanfermines del pasado año, Twitter estalló contra la hipótesis de que a cualquiera de ellos «se les diese voz» en televisión.

Semanas más tarde y con las aguas algo más tranquilas, Telecinco ha mantenido una breve entrevista con el guardia civil de «La Manada», Antonio Manuel Guerrero. Lo ha hecho en «Ya es mediodía», el programa que presenta Sonsoles Ónega en la primera cadena de Mediaset.

Un equipo del programa, liderado por la reportera Ana Hinestrosa, se desplazó hasta los juzgados de Sevilla, donde debían acudir a firmar los miembros de «La Manada», residentes de la ciudad hispalense. En una conexión en directo, la reportera Hinestrosa aseguró desde la puerta de la sede judicial que, «a pesar de que siempre se ha caracterizado por guardar un hermetismo absoluto en torno a los medios de comunicación», Guerrero contestó «a las preguntas» del programa. Algo que a la reportera le «llamó la atención».

Tras ello, Hinestrosa daba paso a un vídeo, en el que se acercaba a Guerrero y le hacía algunas preguntas. «¿Cómo están siendo estos días, te volvemos a preguntar, después de las semanas de incertidumbre?». «Bien, tranquilo», respondía el guardia civil. Tras ello, Hinestrosa le proponía otra cuestión. «¿Cómo te tomas que el Ayuntamiento de Pamplona haya decidido recurrir el auto?». «Es su papel. Es lo normal», contestaba Guerrero, antes de responder a otra pregunta, coger su bicicleta y marcharse, «Venga, muchas gracias», decía a los reporteros del programa.

Semanas convulsas

Hace solo unos días, el programa ya habló con Guerrero en una situación similar. Ante las cámaras del programa, se mostró «satisfecho» de la decisión de la Audiencia de Navarra de no ingresarle de nuevo en prisión tras lo acontecido con su pasaporte. Hace unas semanas, la periodista de Telecinco Ana Rosa Quintana aseguró en Twitter que no entrevistaría a ningún miembro de «La Manada» en su programa. «Y me atrevo a asegurar en todo Mediaset», agregaba. Sus predicciones, no obstante, no se han cumplido.

Querida Rosa, desconozco tu fuente de información ,

pero aprovecho para desmentirla rotundamente respecto a mi programa, y me atrevo a asegurar en todo Mediaset.

Muchas veces este tipo de bulos son simples campañas orquestadas con algún interés espureo. https://t.co/itJTcJHgj3 — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) 25 de junio de 2018

Esta última breve entrevista del equipo de «Ya es mediodía» al guardia civil de «La Manada» llega después de que este pasado miércoles «Hechos reales», el nuevo espacio de Telecinco que conduce Jordi González, analizase en profundidad lo sucedido en Sanfermines el pasado año. El programa de González denunció la campaña de linchamiento contra la víctima del presunto abuso sexual perpetrado por los miembros de «La Manada». Una campaña contra la joven que se está difundiendo especialmente a través de una página web. «Quieren hacer creer que la víctima no es víctima. Es un contenido vejatorio que trata de menospreciar a la chica. Deberían estar prohibidas estas páginas, pero a la policía le resulta muy difícil cerrarlas», expresó en «Hechos reales» el veterano inspector de policía Serafín Giraldo.