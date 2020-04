Malú será entrevistada en «El Hormiguero» poco antes de dar a luz

Actualizado 23/04/2020 a las 09:41

La cantante Malú acudirá la semana que viene a «El Hormiguero»de Pablo Motos para contar al presentador cómo está viviendo sus últimas semanas de gestación confinada en su domicilio. La artista, que espera un hijo junto al exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, lleva meses alejada del foco mediático, sobre todo desde que su relación con el político trascendiera a la esfera pública.

La esperada reaparición de Malú, anunciada en exclusiva por el portal FórmulaTV, no contará en principio con ningún «cameo» de Rivera, aunque sí se espera alguna pregunta indiscreta de Motos sobre el que ha sido uno de los noviazgos más comentados de los últimos meses.

Precisamente hace algunas semanas la cantante tuvo que aclarar a través de un comunicado una información errónea que afirmaba que, debido al confinamiento, daría a luz en casa:

«Llevo más de un año escuchando y leyendo mentiras sobre mi vida, a las que desgraciadamente ya me he acostumbrado. Nunca me he pronunciado, pero en estos momentos tan delicados suenan especialmente frívolas, porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada. Por favor, ya basta. Gracias», escribió en una imagen publicada en su cuenta de Instagram, al igual que hizo el político en sus redes sociales: