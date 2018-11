Actualizado 11/11/2018 a las 21:08

Hace una semana despertábamos tras una noche de tonteo entre Makoke y Tony en la casa de Guadalix y las sospechas se han hecho más reales que nunca. Ayer por la noche y aprovechando que no tenían micros, Makoke y Tony protagonizaron un momentazo más de «GH VIP». Mientras unos dormían y Miriam seguía la fiesta bailando sola en el salón, la posible pareja del concurso estuvieron a punto de lanzarse de cabeza.

Según adelantó «Socialité», Tony y Makoke se quedaron sin micrófonos y la exmodelo aprovechó para hacerle una propuesta: «Ahora que no tenemos micros aprovechemos el momento». Pero ¿para qué? No lo sabemos exactamente, aunque si recordamos la polémica frase en la que Makoke confesaba que esta semana tiene «las hormonas revolucionadas», podemos hacernos una idea. Sin embargo, Tony fue más cauto y no tardó en quitarle la idea de la cabeza: «El cabecero de la cama sí que hay un micro y que se escucha todo».

Esta proposición «indecente» no ha pillado de sorpresa a nadie. La semana pasada Makoke y Tony ya protagonizaron una noche de tonteo en la que dejaron más que claro que hay una tensión sexual no resulta entre ambos y que esta sigue creciendo a medida que pasan los días en la casa. De momento, estas imágenes no han sido emitidas por Telecinco. Quizá podamos verlas en el debate de este domingo.