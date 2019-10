Maite Galdeano intenta esquivar a «Socialité» fingiendo ser ecuatoriana

Actualizado 27/10/2019 a las 18:47

Los famosos de este país están acostumbrados a que, en el momento en el que se encuentran de actualidad, se encuentren con reporteros y prensa apostados a las puertas de su casa para, micrófono en mano, preguntarles sobre los temas de los que son protagonistas. En los últimos meses hemos visto como la historia de Kiko Jiménez y Sofía Suescun ha llenado programas enteros de televisión. Pero es que, además, con la participación de este en «GH VIP» la popularidad de todos los miembros ha crecido.

De forma lateral, Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun y su principal defensora pública y de sus intereses, también ha pasado a la primera línea de la actualidad. Tras la entrevista concedida por Kiko Jiménez a «Sálvame deluxe», era momento de buscar sus primeras reacciones. Pero lo que nadie se podía llegar a imaginar era el final que tendría ese momento.

«Socialité», el espacio de María Patiño, ha conseguido hablar en varias ocasiones con Galdeano, que siempre se ha mostrado muy tajante en sus opiniones. Habitualmente, sale a pasear con sus perros por la mañana, por lo que el reportero del espacio esperaba para ver si se la encontraba.

En el momento en el que la vio acercarse, en pleno directo, este se dirigió para hablar con la madre de Sofía Suescun. «Estamos aquí con Maite que acaba de llegar de pasear», comenzó diciendo en la conexión. Pero, en realidad, Maite Galdeano decía no ser ella misma. «No, yo soy una ecuatoriana que cogió Maite», comenzó diciendo.

Tras aceptar utilizar el pinganillo para obtener sonido del programa, empezó la conexión saludando a la presentadora pero manteniendo que ella no era Maite Galdeano. «No, estos señores que me han confundido con Maite. Yo soy una señora ecuatoriana. Maite me contrató para los perritos».

Totalmente incrédula, María Patiño intentó saber si esa extraña persona era capaz de saber cómo se encontraba Galdeano. Y, por sorpresa, sí que lo sabía: «Sí, mire usted. Maite está destrozaita. Ella no puede ya más, de verdad. Ella no puede con todo esto. Solo decirle que ella pasó la noche en el baño, por arriba y abajo la mujer estaba. Y la verdad le digo que yo le digo a Maite: "Esto tenía que ser como nosotras, buscar a la niña un señor bien para su vida. Un caballero, un esposo digamos. Un esposo bueno". ¿Usted me entiende?».

Después de su largo discurso, empezó a dudar en si su jefa podría llegar a regañarle por hablar a cámara. «Uy, Maite me va a reñir... Esto es la tele. ¿Está en la tele?», empezó a preguntar nerviosa. Fue entonces cuando esta extraña conocida ofreció su nombre: «No, no soy Maite. Yo me llamo Catalina», comentó. Posteriormente, continuó hablando de la situación por la que estaba pasando la que dice ser su jefa.

«Maite está muy enfadada con todo y Sofía lo va a tener muy difícil. Muy difícil, de verdad le digo», continuó diciendo esta particular ecuatoriana. Mientras, María Patiño no se podía creer el momento que estaba viviendo, pero aun así quiso continuar conociendo la opinión de Maite Galdeano, aunque fuera a través de esta particular persona: «Todo le ha dolido. Esta señora no se como tiene tanta energía. A Sofía hay que hacerle una buena limpieza, ¿sí? Una buena limpieza espiritual. ¡Ay Dios mío! Esto no puede ser más».