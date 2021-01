Maestros de la costura La trágica historia de la aprendiz venezolana de «Maestros de la costura» Yelimar perdió una pierna en un atraco en Caracas. Su marido, las dos. Ha superado un casting de 12.000 personas para ser una de las aspirantes del programa, que ya veía en su país natal

R. Novo Actualizado: 25/01/2021 23:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se llama Yelimar, nació en Caracas y tiene 31 años. Su vida dio un giro hacia seis, cuando aún vivía en su país natal y trabajaba como modelo. Iba en un coche con su novio cuando ocurrió algo terrible. Así lo contó ella: En Venezuela es muy frecuente, cuando vas en la autopista, que te lanzan objetos para ocasionarte accidentes, para robarte. Fue lo que nos hicieron a nosotros, y perdimos el control del coche. Nos estrellamos de frente con unas columnas de un tren que estaba en construcción». Tremendo. Pero la historia no acabó ahí: «Estas personas nos robaron y luego se fueron». Espeluznante.

"Muchísimas veces yo pienso que las limitaciones están en nuestra mente". GRACIAS, @yelimarmdlc4 💖#MaestrosDeLaCosturapic.twitter.com/VEOEKfFx76 — Maestros De La Costura (@MaestrosCostura) January 25, 2021

Ella perdió su pierna derecha. Su novio, las dos.

Hoy su novio es su marido. Tienen un hijo. «No permitimos que nuestras limitaciones lo limiten a él», dijo del crío.

Yelimar y su marido - RTVE

Ahora viven en Barcelona. «En mi país la cosa está bastante complicada, aún más cuando tienes una discapacidad», explicó.

Cuando estaba en Venezuela seguía ya «Maestros de la costura», que arrancó esta noche. Ella es una de las participantes. «En casa, en silla de ruedas, mi medio de rehabilitación fue la costura», explicó. Está muy orgullosa de haber diseñado el vestido de su boda. Ahora trabaja como publicista (fue lo que estudió en su país). Pero ha querido probarse ante Lorenzo Caprile, Paloma Spain y María Escoté: «Muchas veces, las limitaciones están en la mente», afirmó. Superó un casting de 14.000 personas, las que se han presentando en esta cuarta edición.

La venezolana tiene 31 años y fue modelo - RTVE

Podría haber ido a las grabaciones con la prótesis tapada. Pero decidió no hacerlo. «En ningún momento lo dudé. Yo entro con mi prótesis porque me encantan que la vean. Me siento súper bella con ella», aseguró.

En la primera prueba, los aprendices tenían que presentar una propuesta que los definiese. Se decantó por una prenda «sexy y sugerente». «Es un buen punto de partida», elogió Caprile. El siguiente reto, el de exteriores, llevó a los aspirantes a Barcelona, la ciudad que la acogió tras la trágica historia del salvaje atraco que cambió su vida.

El vestido que presentó la venezolana en la primera prueba - RTVE