Actualizado 26/09/2019 a las 18:14

El Maestro Joao se ha convertido en concursante de «GH VIP» y ha coincidido en el concurso con Adara Molinero, una persona con la que estaba conectada desde antes de entrar en Guadalix de la Sierra. Actualmente, Joao es la pareja de Pol Badía, que en ya pasó por el corazón de Adara durante «Gran Hermano 17». Sin embargo, el devenir del reality de 2016 provocó que entre Badía y Molienro no hubiera más que un pequeño romance entre las paredes del concurso.

Tiempo después, fue Badía el que acudió de los brazos de Joao, pero no sin polémicas. La diferencia de edad entre ambos —uno 30 años— hizo que fuera fuertemente criticada desde fuera la relación. Sin embargo, entre los dos las cosas funcionaban sin problemas. Pero, de repente, una portada asaltó los kioscos, evidenciando que Pol Badía había tenido un intenso encuentro en público con un conocido actor español.

Portada de la revista «Cuore» del pasado 5 de mayo - CUORE

Las imágenes, que salieron a la luz el 5 de mayo de este año en la portada de la revista «Cuore», provocaron un escándalo de grandes dimensiones en torno a la pareja, que no se quiso pronunciar al respecto. Ahora, el Maestro Joao ha aprovechado la ocasión para contarles, en modo de confidencia, a Adara y a Kiko Jiménez lo que ocurrió en ese pasaje de la relación.

Según recoge FórmulaTV, Joao confirmó que el conocido actor enviaba mensajes a su pareja con contenido para adultos, pero que Badía no quería continuar con las conversaciones. Pero lo que no se podía esperar era que la pareja terminara rompiendo, desencadenando posteriormente un encuentro entre el actor y el exconcursante de «Gran Hermano». Fue entonces cuando se hicieron las conocidas fotografías entre ambos. «¿Sabes quién hizo esas fotos? Jordi Martín, así que es imposible que fuera una encerrona de Pol porque no le traga», dijo Joao ante sus compañeros.

Según continuó narrando el vidente, «ese señor tan elegante» —dijo refiriéndose al intérprete— también había mandado mensajes a su pareja insultándole: «¿qué haces con el viejo baboso ese?», al que también se refería como «el mago vidente de pacotilla». Además, continuaron los mensajes eróticos dirigidos hacia el boxeador, conversaciones que, asegura, estarían guardadas.

Según algunas versiones de periodistas, como María Patiño, este actor había decidido interponer medidas legales por le contenido publicado. Sin embargo, tal y como dice Joao, eso es mentira: «La denuncia nunca existió ni existe nada porque no fue una encerrona», afirmó ante sus compañeros de concurso.

Quién también quiso hablar del tema fue Kiko Jiménez, la expareja de Gloria Camila quiso confirmar que no le extrañaba dicha situación, ya que dijo que daba por bueno el testimonio de Joao después de lo que le sucedió a él: «Te creo porque, casualidades de la vida, a mi él mismo me mandaba mensajes», confirmó. De hecho, el vidente quiso dejar claro que no era la primera vez que escuchaba cosas así, ya que «Jorge Javier» le dijo que el actor «es un cerdo».