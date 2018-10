Actualizado 21/10/2018 a las 22:40

Este domingo, «Gran Hermano VIP» asistió a la sexta entrega de «GH VIP: El debate» en esta sexta edición. Una noche en la que la gran atracción fue la presencia en plató de Techi, cuarta aspirante en marcharse del programa de Telecinco. Verdeliss fue la concursante más votada por la audiencia para salir de «Gran Hermano VIP» y siguió así los pasos de Oriana Marzoli, primera en salir (que se fue por voluntad propia), Isa Pantoja, Aramís Fuster y Omar Montes.

Este domingo, en el debate de «GH VIP» arrancó un nuevo juego. En este nuevo reto, un habitante de la casa tendrá la oportunidad de plantear una pregunta a la audiencia que podrá ser respondida, pero solamente de forma afirmativa o negativa. Además, a lo largo de la noche se fueron conociendo los porcentajes ciegos de los nominados de la semana. Al poco de presentar Sandra Barneda, la presentadora, mostró unos datos que sugerían que la audiencia ya tiene claro su veredicto. Hasta el 70,9% de los espectadores votaron por echar a uno de los nominados, y Miriam creía que era ella la elegida: «Creo que tengo medio pie fuera por mis disputas con mis compañeros estos días pero espero que no sea así».

Para amenizar la noche, «GH VIP» preparó una sorpresa para los concursantes de Guadalix de la Sierra. Alyson Eckman, la ganadora del anterior formato, visitará a los chicos como también lo hicieron las madres de Suso y de Aurah. Especialmente decisiva fue la visita de Merche a su hijo Suso, que viene teniendo un comportamiento intolerable y la audiencia ha pedido la expulsión inmediata del catalán.

Antes de que Merche se encontrase con Suso, Sandra Barneda habló con ella para preguntarle cómo estaba y qué esperaba de la charla con su hijo. «No reconozco a mi hijo», reconoció Merche, «tengo ganas de ver en el programa al Jesús que tengo en casa, porque a este no le conozco. El otro día incluso llamé a la psicóloga y le pregunté qué le estaba pasando a Suso. Estoy preocupada, y mucho, por eso necesito que me de una explicación».

La madre de Suso se enzarzó en una discusión con varios de los tertulianos del programa, que criticaron a su hijo. «Tomo muchas medidas, más de las que creeis, pero no voy a pasar por cómo lo están poniendo fuera», defendiendo Merche a Suso. Especialmente crítica fue Nagore Robles, que le dijo «sé que le has dado la mejor de las educaciones a tu hijo, no es tu responsabilidad, pero Susotiene unas actitudes machistas que no podemos tolerar». Como no podía ser de otra forma, a Merche no le gustaron nada sus palabras pero tuvo que tragárselas porque sabía que eran ciertas.