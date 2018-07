Estrés, gritos, nervios y pechugas: así ha sido el estreno de «Mi madre cocina mejor que la tuya» en Telecinco

Actualizado 18/07/2018 a las 01:14

La tensión ha sido el principal protagonista de la primera entrega de «Mi madre cocina mejor que la tuya», el nuevo programa de Telecinco para sus noches de los martes. El concurso culinario, heredero del espacio de mismo nombre que Mediaset emitió a través de Cuatro en formato diario en sus tardes, ha vivido una primera entrega frenética, en la que la gran ganadora han sido la modelo Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente. Ambas se impusieron en la gran final a la cantante Rosa López y su progenitora, Paqui Cortés, y se llevaron el gran premio del programa: 6.000 euros.

El estrés fue la nota dominante de «Mi madre cocina mejor de la tuya» desde la primera semifinal. A pesar de que a partir de ahora los protagonistas serán concursantes anónimos, los famosos tomaron el plató en la primera de las cuatro ediciones que tendrá el programa en Telecinco. El primer duelo de la noche enfrentó en el equipo del chef Rodrigo de la Calle a Alba Carrillo y su madre contra Noemí Salazar y su progenitora Raquel, ambas conocidas por «Los Gipsy Kings», el 'docu-reality' de Cuatro. Del primer enfrentamiento, el del cocinado de las hijas entre Carillo y Noemí, salió vencedora la primera, por lo que le «regaló» a su madre cinco minutos para su prueba. Lucía Pariente los aprovechó y, junto a su hija, pasó a la final, aunque los nervios hicieron acto de presencia. «¡Joder mamá, que eso no se hace así, coño!», llegó a espetar Carrillo, visiblemente superada por momentos, pero que accedió a la final con mucho sufrimiento.

Sin embargo, también hubo momentos para las risas y la distensión. Más todavía con «Las Salazar», caracterizadas por su alegría en «Los Gipsy Kings». Tuvieron que cocinar pechugas de pollo y, al tener que valorar su plato, De la Calle aplaudió el plato. «Muy buenas las pechugas», reconoció. En ese momento, Noemí se vino arriba. «¡Es que somos expertas en pechugas!», espetó la protagonista del espacio de Cuatro, que arrancó los aplausos y las carcajadas del público.

La presión no puede con Rosa y su madre

Muchos menos problemas para acceder a la final tuvieron Rosa López y Paqui. La ganadora de la primera edición de «Operación Triunfo» se enfrentó al también cantante Lucas González, de «Andy y Lucas» en la primera semifinal del otro equipo, el de Pepa Muñoz. En ella, le superó sin dificultades y consiguió los cinco minutos de bonificación. Un tiempo extra que, en cambio, no necesitaron ni ella ni su madre para terminar de cocinar en la segunda ronda, en la que acabaron incluso antes que Lucas y su progenitora, Mari. El cantante, de hecho, se vio superado en muchos momentos. «¿Qué quiéres que haga? Si es que no he cocinado en mi vida», espetó, sobrepasado. Tras el cocinado, llegó incluso a pedir perdón por su actitud en el programa. «Pido disculpas por si me he mostrado un poco borde. Yo no soy así, de verdad, pero me he visto superado», confesó.

Ya avisaba en la previa del programa el actor Juan Echanove, juez definitivo del concurso, de la dificultad de cocinar contra el crono. «Los famosos tienen mucho más control del medio que los concursante anónimos, pero cocinar es una actividad que, si tienes que hacer compitiendo, te estresa mucho», le contó a nuestro compañero Álex Jiménez. A juzgar por lo visto en el primer programa, así fue.

En la gran final, parecía que Rosa y Paqui iban a mantener su estatus de favoritas. Cocinaron unas albóndigas con tomate y patatas a la antigua, por el tartar de salmón con guacamole que guisaron Alba y Lucía. Ambos son los platos estrella de la gastronomía de las dos familias, «desde hace generaciones», como expresó el presentador Santi Millán, aunque tuvieron que recrearlos las hijas prácticamente al completo.

La tensión de la gran final

La presión pudo con Alba en algunos tramos de la final, que se enfadó con su madre en varias ocasiones. «¡Me estás poniendo muy nerviosa!», le dijo, antes de que Lucía tocase los ingredientes con las manos y se llevase el correctivo del jurado. «¡Nos van a castigar por tu culpa!», se quejó, antes de disculparse con un beso. En el otro bando, Rosa y Paqui trabajaban en silencio, sin pausa pero sin prisa, «Yo quiero eso para mí. Admiro su tranquilidad», ensalzó Noemí, eliminada, desde el lateral del plató.

Tras el cocinado, en el que Alba consiguió rehacerse los aspirantes eliminados valoraron los platos de las concursantes. «¡Cómo está esto!», expresó Lucas tras probar las albóndigas de Rosa y su madre. No se mostró tan efusiva Raquel al calificar el guacamole de Alba y Lucía. «¿Le darías 6.000 euros a este guacamole?», le preguntó Santi Millán. «¿6.000 euros? ¡1,50, como mucho!», bromeó la «Gipsy King», entre risas.

Aunque el veredicto definitivo dependía de Echanove, que aplaudió el papel de Noemí y su madre como «espectadoras» de «Mi madre cocina mejor que la tuya». «En el programa no os ha ido muy bien, pero es admirable lo mucho que habéis animado el concurso», reconoció Echanove. Tras ello, llegó el instante definitivo: la clasificación final de los platos que terminó con Alba Carrillo y su madre como las grandes triunfadoras de la noche.