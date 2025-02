Lydia Lozano 'inventa' el pulpo al estercolero

Tiene hasta un libro publicado sobre la materia, 'Las recetas de Lydia Lozano' , pero «no sabe cocinar». Eso dijo la periodista catalana Laura Fa de su compañera de plató en 'Sálvame' y, anoche, de dúo cocinillas en 'La última cena' . La velada empezó mal para ambas, pero acabó, sorprendentemente, muy bien. Es Telecinco y todo puede pasar.

Estas dos enemigas íntimas son una mezcla explosiva en los platós, donde se tiran de los pelos (de la lengua). También en los fogones. De entrada, los roles parecían claros. Una, Lydia Lozano , sabe cocinar, pues comparte esa responsabilidad en casa con su pareja y, está dicho, hasta ha osado publicar un libro de recetas. La otra, Laura Fa , dijo de entrada que no tenía ni idea de cocinar.

«Yo lo que he visto en esta cena no lo he visto en la primera ni en la segunda edición ni creo que lo volvamos a ver», sentenció la chef Begoña Rodrigo . Su compañero, Miguel Cobo , lo calificó de «catástrofe total». «Una no sabía cocinar y no ha estado a cocinar. La otra no tiene ni idea de cocinar y quiere cocinar la cultura catalana y no conoce nada», analizó el chef.

La noche empezó calentita con un plato que se sirvió demasiado frío, con un toque de nitrógeno líquido: carpaccio de pulpo y salmorejo. La receta derivó en lo que Cobo rebautizó como 'pulpo al estercolero'.

Y es que, en un momento dado, Lydia Lozano cortó, con cara de asco, la cabeza del pulpo y decidió tirarla a la basura. Cuando le advirtieron que esa parte se comía, la rescató del fondo de la bolsa y, ni corta ni perezosa, la tiró de nuevo a la olla.»¡Una vergüenza, Lydia, una vergüenza! Me han dado ganas de marcharme«, exclamó Cobo cuando vio aquello. Lozano se disculpó diciendo que la bolsa estaba limpia, pues solo tenía unos restos de cebolla.

Los chefs le reprocharon su falta de limpieza y también de trabajo, pues consideraron que Laura Fa se esforzó más. «Y yo no escrito ningún libro», ahondó en la herida la periodista catalana.

Después de tantas vicisitudes llegó la hora de probarlo.»Subido de ajo», juzgó Cobo . «No me lo como. Yo algo de la basura no me lo como», sorprendió la chef. Secundó su ejemplo la invitada Alba Carillo , que fue tildada de «finolis» por Laura Fa .

Triple representación de la familia Pantoja en 'La última cena' Telecinco

«No sabe a ná, ni sal ni aceite. Pero se deja comer», templó gaitas Paz Padilla . El resto de los comensales –entre las que figuraban tres 'pantojas': Isa Pantoja , Anabel Pantoja y Sylvia Pantoja – coincidieron en que era comestible y no estaba mal. El mérito se lo llevó Laura Fa , porque ella hizo el pulpo, la parte que mejor estaba, mientras el exceso de ajo fue responsabilidad de Lydia Lozano .

Casi explota una olla exprés

No fue el único delito gastronómico cometido por la periodista madrileña. A puntito estuvo de abrir la olla sin antes haber quitado la presión, pero Miguel Cobo legó a tiempo para evitar el desastre.

La olla en cuestión sirvió para cocinar las manitas de cerdo rellenas que protagonizaban el segundo, que iban acompañadas de calçots y su inevitable salsa romesco. Según los chefs, que bromearon con la posibilidad de recurrir a una sierra para cortarlos, a los calçots les faltaron 20 minutos de cocción, que no son pocos. «El plato se ha conseguido terminar», fue lo más positivo que pudo decir Cobo de la propuesta de las dos colaboradoras de 'Sálvame'.

Ante tal desaguisado, Paz Padilla recordó a Lydia Lozano que en el mercado tiene un libro de cocina «que ha vendido miles de ejemplares». «¿Pero en esas recetas hay manitas de cerdo? ¿hay esto? No. Son platos que yo hago…», se justificó.

«Es que no sabe cocinar, es el resumen», juzgó Laura Fa mirando a su enemiga Lydia Lozano . «Son unos platos muy complicados que ninguna de las dos sabíamos cocinar», acabó admitiendo la segunda, que prometió no llorar pese a las críticas. Y, al menos en eso, cumplió. Lloró, sí, pero fue al hablar por videollamada con su amiga Suni.

Lydia acaba llorando al hablar con su amiga Suni



🔵 #LaÚltimaCena6

Desenlace sorprendente

El postre obtuvo consenso generalizado. Y después saltó la sorpresa. Tras tanta crítica, el desenlace resultó asombroso, pues los votos contradijeron a lo dicho antes por la mayoría. Las puntuaciones de los chefs fueron altas: un 8 Miguel Cobo y un 7 Begoña Rodrigo . En cuanto a las comensales, las más generosas fueron Sylvia Pantoja (un 10) y Anabel Pantoja (8). Paz Padilla e Isa Pantoja se quedaron en el 6. Por último, las dos cocineras fueron suspendidas por Carmen Borrego (4) y Alba Carrillo (3).

El enfado de Ángel Garó

Ángel Garó , que figuró entre los comensales, se fue antes de votar, por lo que fue sustituido por Paz Padilla , que como maestra de ceremonias que es no suele votar. El humorista gaditano fue muy crítico con el desarrollo del programa, trufado de los habituales enfrentamientos entre las comensales. Pero lo peor vino al final: llegó a acusar a la cadena de haber sido estafado con el contrato, pues estaba previsto que cocinase alguna noche y finalmente no será así, debido a que se ha adelantado el desenlace.

Y es que la próxima semana será la final del programa, en la que participarán cuatro chefs. Dos de ellos serán Cristina Cifuentes y Lucía Dominguí n , clasificadas en primer lugar. Tras las generosísimas votaciones de ayer, se ha registrado un empate entre el equipo formado por Kiko Hernández y Carmen Borrego y el dúo integrado por Lydia Lozano y Laura Fa . Telecinco informó de que las reglas del programa indican que en este caso se hará una pareja con un integrante de cada uno de los conjuntos que han empatado.