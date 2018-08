Lydia Lozano abandona el plató de «Sálvame» entre lágrimas

Actualizado 30/08/2018 a las 18:20

La separación de Kiko Matamoros no solo ha ocupado un sinfín de titulares, también ha creado más interés para que los paparazzis salgan tras la pista del colaborador de «Sálvame». Justo unas imágenes de Matamoros son las que están siendo una pesadilla para Lydia Lozano. Pero ¿qué tiene que ver la periodista?

Lozano recibió, al igual que Matamoros, una oferta para comprar unos videos comprometidos en los que salía (presuntamente) el ex de Makoke. Sin embargo, pese a que inicialmente la colaboradora mostró interés en el contenido, decidió no hacerse con él. Estos rumores hicieron que Kiko Matamoros se enfrentase este miércoles a Lydia Lozano, pero fue este jueves cuando la colaboradora explotó. «Ni he negociado ni he filtrado. Yo no he hablado de dinero», aseguró.

«Para qué te pones a negociar si sabes que te va a dar para el pelo. Si no sabes torear para que te metes», le espetó Rafa Mora. Pero no fue el único compañero que se atrevió a cuestionar el comportamiento de Lydia Lozano. «La reacción de Matamoros es de lo más normal. Cualquiera ve un comportamiento así con imágenes suyas y le cae el zasca más grande del mundo», dijo Mila Ximénez, quien le aconsejó que dejase las cosas claras con Matamoros.

Finalmente, Lozano no pudo con la tensión que se acumuló en plató, donde se llegaron a reproducir los audios que ella había compartido con el periodista, y terminó abandonando el plató para encerrarse en el cuarto de baño de los estudios de Mediaset. «No volví a hablar con el tío. ¡Punto! Es que no se lo dije a nadie aquí siquiera», comentó entre lágrimas. «No me creerá. Se creerá al periodista que le llamó diciendo que yo quería llevarme el 50%. Porque si tuviera un ápice de duda me habría llamado», reflexionó Lozano. Para intentar solventar la situación, Kiko Hernández, encargado de presentar «Sálvame» este jueves, llamó a Matamoros, pero este no cogió el teléfono.