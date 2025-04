Luis Zahera aclara en 'El Hormiguero' el polémico titular sobre Galicia por el que le llovieron las críticas

La semana va de actores en 'El Hormiguero'. Comenzó con la visita de Ricardo Gómez y Claudia Sala s, continuó con Valentina Zenere , y este miércoles 9 de noviembre recibió al extraordinario Luis Zahera . El actor gallego ofreció los detalles 'As Bestas' , el nuevo trabajo de Rodrigo Sorogoyen . El filme llegará a los cines el próximo viernes 11.

«Te han dado otra vez una película en la que no te morreas», arrancó Pablo Motos , recordando la petición que el actor hizo en su anterior visita al programa de cara a próximos proyectos. Esta vez tampoco pudo ser. «Ya llevo una buena temporada matando bastante», respondió entre risas el invitado, contando después una anécdota. «De pequeños, mis sobrinos me preguntaban cuando me iba a trabajar '¿y a cuántos matas?', o bien '¿cuándo te matan?'», contó. Pero pese a todo sabe que es muy afortunado porque no le falten los proyectos. «El problema no es que te encasillen, es que no tengas trabajo», reflexionó el gallego.

Además, 'As Bestas' todavía no ha llegado a las salas españolas y ya les ha brindado al equipo grandes satisfacciones. Recientemente consiguió tres de los galardones en la 35ª edición del Festival Internacional de Cine de Tokio , el más prestigioso de Asia. La película se alzó con el Tokio Grand Prix, el premio al mejor largometraje; la estatuilla al mejor director y el reconocimiento a la mejor interpretación masculina para Denis Ménochet . «Una maravilla, triunfamos como la Coca-Cola», apuntó.

La experiencia de Zahera en Japón

Muy interesado en conocer las impresiones del invitado sobre la capital japonesa, Motos pidió a Zahera que explicara lo que más le había llamado la atención. No tuvo dudas: la pulcritud. En especial, la de los inodoros. «Perdí la virginidad. Es como tener un láser en el culo. Un láser de felicidad. Soy fanático del chorrito en el culo», bromeó.

Después del inciso, hablaron de la película. El intérprete contó que el thriller muestra a los espectadores a una joven pareja que se muda a una pequeña aldea del interior de Galicia buscando cercanía con la naturaleza. Lo que no se esperaban es que su tranquilidad se vería corrompida por un conflicto relacionado con la convivencia con los lugareños, llegando así a un punto de no retorno en sus vidas.

«A partir de ahí, el mundo Sorogoyen», según Zahera. «Cine negro, thriller… Siempre hace unas películas donde es muy difícil posicionarse con los personajes. Va a generar debate. porque toca todos los palos: las energías renovables, una historia de amor, la xenofobia…».

Por eso, a pesar del «momento extraño para el cine» que estamos viviendo, confía en que el público vaya a verlas. De momento han sembrado buen precedente en Francia. En el país vecino, contó el actor, «han ido más 300.000 espectadores».

Un titular sacado de contexto

Después de hablar sobre el rodaje, el presentador se puso serio. «En este programa siempre que podemos peleamos contra el mal periodismo», explicó. Con esa intención, le pidió al invitado que aclarara un polémico titular suyo que salió en un medio de comunicación en verano: 'Me duele que Galicia sea la cocaína o el atraso absoluto'.

Luis Zahera expuso que se refería a los papeles que a él le ofrecían como actor. «Le contaba a la periodista que si lo pensamos, están películas como 'Perros de paja' 0 'Deliverance'. Es decir, el Madrid profundo, la Galicia profunda o el Sebastopol profundo. Es cinematográfico. La cocaína es cinematográfica».

En resumidas cuentas, de un monólogo extrajeron un titular muy desafortunado que nada tenía que ver con el sentido del discurso del intérprete. «Era la primera vez que me la liaban, y la verdad es que me sentí dolido».