Luis deja la puerta abierta a su regreso a 'Pasapalabra' El concursante, que protagonizó algunos de los mejores duelos del programa junto a Pablo Díaz, manda un emotivo mensaje a su excompañero

El aniversario de 'Pasapalabra', en Antena 3, ha sido la excusa perfecta para el regreso de Luis de Lama, el guardia civil que ha protagonizado algunos de los mejores duelos junto a Pablo Díaz en el espacio que presenta Roberto Leal. Para homenajear al programa, el exconcursante no dudó en grabar un vídeo desde el salón de su casa en el que dedicó unas emotivas palabras a su compañero de concurso así como al equipo de 'Pasapalabra' que, afirma, es parte de su familia.

«Quiero agradeceros haberme dejado formar parte de vuestra familia durante este año y el haber hecho que lo pase tan bien cuando he ido a grabar. Echo de menos a todo el mundo que forma parte de programa. Sois muy grandes, me lo he pasado genial», comenzó diciendo el exconcursante. «Con Roberto Leal me lo pasaba de maravilla, era muy divertido. Ha sido un placer compartir todas estas horas con vosotros, iba para un rato y al final fueron cuatro meses que se quedarán grabados para toda la vida». Antes de finalizar, Luis de Lama no dejó pasar la oportunidad de aclarar que estaría dispuesto a regresar al concurso en cualquier momento: «Ojalá esos momentos vuelvan a repetirse en algún momento y pueda disfrutar otra vez de todos y cada uno de quienes formáis 'Pasapalabra'», aseguró.

El exconcursante quiso también aprovechar su mensaje para recordar algunos de sus mejores momentos en el programa: «Echo mucho de menos las risas. Para mí, 'Pasapalabra' no fue un programa de televisión, era un parque de atracciones al que iba a disfrutar. También me permitió conocer a gente mítica como Andrés Pajares. Estudiar ha merecido la pena, más allá del dinero que haya podido ganar. Además, después de acabar el programa han pasado cosas y la gente ha respondido, ha seguido empujando, me ha llamado, se han preocupado y eso no es de un programa de televisión, es de una familia de verdad», concluyó Luis de Lama.

Luis de Lama ha sido uno de los duelistas más famosos de los últimos tiempos de 'Pasapalabra'. Pablo Díaz, que actualmente pasa las tardes rivalizando con Javier Dávila por el famoso 'Rosco', pasó también varios meses haciendo lo propio con el exguardia civil, que perdió su puesto en el concurso durante la prueba de 'La silla azul'. «Tus hijos van a estar muy orgullosos de ti, tu mujer también. Ya eres un grande de Pasapalabra y gracias de corazón (...) a mí me has ayudado y eso se queda aquí», dijo entonces Roberto Leal visiblemente emocionado.