«Los lobos» de «¡Boom!», ¿a punto de llevarse el bote?

Actualizado 20/02/2019 a las 09:07

Después de que Fran, el alumno más aventajado de «Pasapalabra» se hiciera con el bote en el famoso programa de Telecinco, los concursos de la franja vespertina en nuestra televisión han pasado a tener unos claros protagonistas: «Los lobos» de «¡Boom!». El grupo formado por Manu, Erundino, Valentín y Alberto congrega en Antena 3 a gran parte de la audiencia y no es para menos, pues los concursantes están a punto de hacerse con un suculento premio de 3.660.000 euros.

Son varias las ocasiones en que «Los lobos» se han quedado a un paso del codiciado bote. En la ronda final, a la que el grupo suele llegar sin problemas, hay siempre, no obstante, algún concepto que se resiste a pesar de sus sobrados conocimientos. En el programa de ayer, sin ir más lejos, «Los lobos» erraron en la primera capital de Costa Rica tras independizarse de España y en el nombre del primer videojuego español para consolas. Después de 411 programas en Antena 3, «Los lobos» ya acumulan un premio de 2.082.600 euros. De llevarse el bote final, el grupo de concursantes se embolsaría 5.742.600 euros a repartir entre los miembros del equipo.

La visita de «Los lobos» el próximo jueves a «El Hormiguero» de Pablo Motos ha hecho saltar todas las alertas y hay quien piensa que los concursantes estarían próximos a llevarse el millonario bote. Antena 3, sin embargo, no ha anunciado tal acontecimiento, por lo que es posible que la visita al plató de las hormigas no tenga nada que ver con que el bote esté próximo y que la única intención sea conocer en profundidad a un grupo de concursantes que ha encandilado a la audiencia. Cabe recordar cómo, días antes de que Fran ganara el bote de Pasapalabra, Telecinco anunció la victoria a bombo y platillo para congregar a su audiencia de cara al programa final algo que, de momento, no ha ocurrido en el canal de Atresmedia.