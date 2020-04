La llamada que el Gobierno chino hizo a la familia de Yibing, colaboradora de «El Hormiguero»

Actualizado 21/04/2020 a las 23:18

Como ya es habitual, no hay «El Hormiguero» sin el discurso inicial de Pablo Motos. Esta vez, el presentador quiso destacar la importancia de la higiene mental. La Organización Mundial de Salud (OMS) asegura que serán muchas las personas que sufran depresión, ansiedad o estrés postraumático después de esta compleja situación. «Sabemos mucho de la salud del cuerpo, pero de la mente, nada. Estás triste y te dicen: 'olvídate, está en tu cabeza'. ¿Te imaginas que te dijeran que andaras si tuvieras una pierna rota? Pues es lo mismo», expuso.

«Cuando pasamos una situación complicada, cogemos nuestros puntos débiles y nos herimos más todavía. Así es como funciona nuestra mente por falta de higiene mental. Si la tuviéramos sabríamos que nos tenemos que tratarnos a nosotros mismos igual de bien que esperaríamos que nos tratara un amigo. (...) Tenemos que cambiar nuestra respuesta ante el fracaso. A lo mejor ahora, que parece que todo se acaba, es un buen momento para empezar a aprender algo de cero. Incluso podríamos enseñarlo en la escuela», continuó.

Pablo Motos aprovechó la compañía de Cristina Pardo para esclarecer qué ocurrirá con los más pequeños de la casa. «El sábado pasado Pedro Sánchez anunció que los niños iban a poder a salir de casa; sin embargo, cuando hoy se han conocido los detalles de cómo iban a poder salir hemos descubierto que solo iban a poder acompañar a sus padres a los supermercados, las farmacias o las sucursales bancarias. Esta tarde han rectificado finalmente diciendo que desde el domingo los niños podrán salir a pasear, pero no sabemos mucho más», dijo.

Desde China

Sin embargo, la conversación cambió de tercio cuando Motos preguntó a Yibing Cao por qué había llamado el Gobierno a su casa. «Lo han hecho a través de la Comunidad de Vivienda. Sabían que en mi casa había una persona que no estaba. Entonces llamaron para preguntar donde estoy, y ahora saben que estoy en España. También querían saber sí voy a volver. Lo hacen para controlar quien ha vuelto de fuera», explicó la colaboradora. «Se informan bien», apuntó Marron.

Pero Yibing también tenía una buena noticia. «Mi padre salió con sus amigos a comer después de tres meses. Fueron a un restaurante en el que no había nadie y donde al entrar le tomaron la temperatura. Pidieron un 'hot pot', pero ahora, en vez de ser una olla grande para todos, es una pequeña para cada uno. En la ciudad de Pekín ahora es obligatorio poner cubiertos para servir porque en la comida china hay costumbre de compartir», explicó la colaboradora. «Aquí también, se va a acabar lo de pedir una de bravas», dijo muy afectado Barrancas.

Quien peor lo lleva es su madre. «Ella no quiere salir fuera y tampoco quiere que salga mi padre porque comparte piso con ella. Mi madre se queda en cas para no contagiarse, pero si mi padre enferma también lo hará mi madre», dijo.

Problemas de conexión

El primero responder la llamada de «El Hormiguero» la noche del martes fue Dani Martín, quien apareció visiblemente más delgado. «El secreto es que en septiembre me detectaron una intolerancia al gluten», dijo sonriente. El cantante aprovechó su conexión para promocionar «Los huesos», la colaboración con Juanes que acaba de publicar. «Es una canción que hicimos hace dos años en su casa. Lo que no nos había dado tiempo a hacer era el vídeo y lo hemos grabado cada uno en casa. (...) Creo que es un momento para no parar y poder seguir contando lo que nos sale», dijo antes de que se le quedara el móvil sin batería.

Dani Martín hizo alarde de su extensa colección de vinilos y relató las complicaciones por las que está pasando su último disco. «Aún no lo hemos sacado porque seguimos pensando en el romanticismo de ese día de lanzamiento, en el que mucha gente sigue yendo a las tiendas de discos. (...) Las cosas a veces en la vida pasan porque tienen que pasar y lo bueno es que durante este tiempo de retraso se han sumando artistas como Sabina, Koke Malla o Alejandro Sanz», relató.

El segundo invitado fue Javier Rey, a quien parece que le está viniendo «bien» la cuarentena. «Me estoy empezando a pasar o estoy poniéndome fuerte de más, pero es normal porque hay muchos días que hago sesiones dobles porque ¡total! No hay nada más que hacer», comentó. El actor acaba de estrenar «Mentiras». «Trata de dos personas que quedan, tienen una cita que a priori va bien y al día siguiente estalla el conflicto. Ella dice que ha sido violada por mi personaje y él asegura que tuvieron relaciones de forma consentida. Es ahí cuando vemos que todos los personajes tienen algo que ocultar. Me parece que va a crear debate porque trata temas de actualidad como las fake news o la presunción de inocencia», explicó.

Motos recordó al actor una etapa de su vida «que tenía olvidada». «Tú estudiaste técnico de laboratorio porque querías ser enfermero. ¿Te has imaginado estos días al frente del cañón?», le preguntó el presentador. «¡Que va! Hay que ser muy valiente para levantarte todos los días , ir a currar y luego volver a casa con la familia, un día y otro», dijo, quien agradeció la labor que están desarrollando los sanitarios.