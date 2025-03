El sabio consejo que Concha Piquer dio a Moncho Borrajo

Doña Concha Piquer (Valencia, 1906; Madrid, 1990) era una mujer de carácter. Capaz de dejar cortado hasta a Francisco Franco . «Era como de 'Frozen'», sentenció con su gracia habitual Boris Izaguirre , presentador de «Lazos de sangre» , ayer dedicado a las Piquer .

Ese carácter lo conocía muy bien uno de sus admiradores, Moncho Borrajo , cuando en 1983 triunfaba en la sala Cleofás de Madrid. Concha Márquez Piquer y su pareja (después marido), el actor Ramiro Oliveros , eran habituales de aquellas funciones. Y le anunciaron que en alguna ocasión llevarían a doña Concha. Lo hicieron. «A mí me temblaban las piernas», recordó el cómico gallego.

Allí, delante de él, estaba plantada la reina de la copla, vestida de negro, con un collar de perlas que le daba cuatro vueltas al cuello. Imponente. Enfrente, Borrajo haciendo lo que mejor sabe: el payaso. Ella sonreía de vez en cuando, pero no acababa de pasar a la carcajada. Como no se corta un pelo, se atrevió hasta a cantarle una canción. En valenciano. Y ahí rompió a a aplaudir.

Al acabar la función, doña Concha acudió al camerino a saludar al artista. Borrajo reveló en «Lazos de sangre» que dos mujeres marcaron distancias con él a lo largo de su vida. «No he podido pasar de donde ellas quisieron», se extendió. Una de ellas es la Reina Sofía . La otra, doña Concha . Son mujeres que ponen a la gente «a la distancia que ellas quieren sin ofenderte», según explicó el humorista.

Concha Piquer, en un plano del documental RTVE

Aquella noche, la artista mantuvo las distancias, pero estuvo muy maternal. Y dio a Borrajo un consejo que ha seguido al pie de la letra. Primero, lo elogió: «Si los valencianos te aplaudieron y yo hoy me he puesto en pie, puedes ir por todo el mundo». Después le dijo: «Y no te olvides. Que nadie te empuje del tranvía. Antes de que te empujen, bájate tú».

Se supone que ese consejo está detrás de las retiradas de las tablas realizadas por el gallego. En varias ocasiones ha anunciado su adiós e incluso ha hecho giras de despedida. Lo cierto es que, como hacen la mayoría de los toreros, ha acabado volviendo tras cortarse la coleta.

Un tiempo después volvieron a coincidir en casa de Cuqui Fierro . La cantante le preguntó si tenía proyectos. Él le contó que sí. Que tenía trabajos en marcha y que estaba organizando un museo en su pueblo que pretende ser un resumen de su carrera. Para cuando se baje del tranvía. «Pues trabaja, porque la envidia es muy mala», aconsejó la Piquer . Y Borrajo se lo volvió a tomar al pie de la letra.