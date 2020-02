Lara Álvarez «En “Supervivientes” mi soledad es elegida, como en la vida»

Actualizado 12/02/2020 a las 08:30

«Mi cafetera, mi esterilla de yoga, tres bikinis (de los restantes se encargan en estilismo)... y mucha ilusión», son los elementos «vitales» que Lara Álvarez se lleva para afrontar su sexta edición en «Supervivientes 2020». Este miércoles parte hacia los Cayos Cochinos en Honduras, la misma localización de anteriores entregas, «aunque las condiciones meteorológicas harán que parezca totalmente distinta», comenta la presentadora sobre lo que les espera a los participantes en este reality extremo que llegará «muy próximamente» a Telecinco.

La asturiana (Gijón, 1986) asegura estar más preparada «que ningún año». « “Supervivientes” es el programa de mi vida. Tengo la sensación de volver a casa. El equipo, del primero al último, son mi familia». Álvarez asegura que esta edición «supera a las anteriores», entre otros factores, porque debido a la estación los participantes van a pasar frío. Por la noche las temperaturas bajan hasta los diez grados.

Los bikinis no serán siempre la prenda estrella, por tanto. «Me voy a poner más chandales que en toda mi vida», aseguraba ayer Lara Álvarez a los medios, encantada con la expectación que está despertando la nueva edición. A fecha de hoy, están confirmados Rocío Flores, Hugo Sierra, Vicky Larraz y Alejandro Reyes, entre otros. «Más allá de la fama de los concursantes, lo importante es la implicación que tengan con el formato... Estoy convencida de que habrá muchas sorpresas», declaró.

Después de cinco ediciones, Lara Álvarez confiesa que por primera vez conoce todos los nombres de los participantes, aunque se resistió a desvelar los que todavía no se han hecho públicos. Este año han buscado «un tipo de personaje aguerrido, fuerte, y que esté preparado física y psicológicamente». «Es el casting más joven de los últimos cinco años. Va a ser una edición con mucho humor y muchas confidencias», agregó. Una posible visita de Isabel Pantoja, por otro lado, «sería una maravilla». «Todo puede pasar. Personalmente, me encantaría», fue lo único que dijo.

En «Supervivientes 2020», que Álvarez califica como «la más extrema», el espacio volverá a contar con el equipo habitual: Jorge Javier Vázquez, Jordi González y Carlos Sobera como presentadores.

«Sé muy bien quién soy»

Otro de los asuntos que se trataron fue el tiempo que Lara Álvarez pasa en la zona, aunque aseguró no sentirse sola. En todo caso, «es una soledad elegida, que en cierta medida es la que también elijo en mi vida». «Me gusta mucho estar conmigo misma e incluso tener mis momentos de introspección», explicó. Sobre cuestiones amorosas y vitales se puso aún más filosófica: «Tengo las cosas claras. Sé muy bien quién soy, sé lo que quiero. Tengo 33 años y en algunas ocasiones es como si se me estuviera acabando el tiempo. Me quedan muchas cosas por hacer. Gracias a Dios, tengo una vida llena de cosas que me complementan».

La presentadora tampoco eludió hablar de la presión de los medios de comunicación en su vida privada: «En primer lugar, los títulares los ponéis vosotros. Que estoy soltera o estoy con pareja, lo decís vosotros sin prácticamente tiempo para conocer a nadie. Al final, de mi boca nunca sale nada y leerlo como protagonista es doloroso. Hago la vida que hace cualquier persona de mi edad, la diferencia es que como lo mío se hace público, luego tienes que enfrentarte a titulares del tipo: “Qué mala suerte tiene con los hombres”. Yo no tengo mala suerte, yo tengo la fortuna de que ha pasado gente maravillosa por mi vida, pero nadie dijo que fuera fácil encontrar a una persona afín». Las reflexiones no terminaron ahí: «De mi vida no hablo nunca. He leído y oído barbaridades y quien calla no otorga. Eso no quiere decir que todo lo que se publica es verdad, significa que esa parcela de mi vida intento cuidarla y protegerla. El día que me case lo sabréis todos».